La lista de Carro en el PP, hablan los exediles del PSOE

“Partimos con un equipo súper competente y con un gran líder” Ezequiel Fernández Cancelas - Candidato del PP de Moaña en el puesto 3

Metódico, perfeccionista, reconoce que la insistencia de Javier Carro y que la lista del PP fuera integrada en su mayoría por independientes, resultaron claves para que Ezequiel Fernández decidiera a volver a presentarse a las elecciones municipales. Lo había hecho en 2015 por el PSOE, dejó de militar en el partido, permaneció retirado los últimos cuatro años de la actividad política municipal y ahora lo hace en la del PP, pero como independiente.

Ficha personal Ezequiel Fernández (Moaña, 1974). Técnico Superior de Xestión Forestal e Medio Rural. Trabaja en Medio Rural desde 1998; es agente medioambiental. Fue concejal de gobierno del PSOE (2015 -2019). Militó 3 años en el PSOE y fue su secretario local.

–¿Por qué dio el paso de presentarse en la lista del PP?

–Es algo que no tenía previsto, pero ante la insistencia de Javier Carro, primero en la coalición XM y luego en la idea de conformar una lista de personas independientes en su casi totalidad para hacer algo diferente a lo que se está haciendo, decidí volver para intentar aportar mi grano de arena. Ello no se hubiese dado si no fuese de esta forma y con un equipo de personas preparadas y comprometidas que trabajarían igual en cualquier partido.

–¿Hay algo de venganza en su decisión?

–Para nada. Le guardo aprecio al PSOE al haber sido parte de él. En el partido hay personas con las que sigo guardando muy buena relación.

–¿Cómo valora a su cabeza de lista, Javier Carro?

–Javier no será un alcalde al uso. Es extraordinariamente trabajador y generoso. No tiene ninguna necesidad en meterse en esto, pero también es muy inquieto y quiere hacer cosas buenas por el pueblo.

–¿Le sorprendió que el PP se decantara por Carro?

–No. Era una opción y supongo que la mejor que tenían.

–Usted se presenta en el puesto 3 de la lista lo que le llevará a ser concejal seguro. ¿Cómo será sentarse de nuevo en el banquillo de la corporación y frente a excompañeros de gobierno cuando era edil del PSOE?

–Pues será con total naturalidad. Parto de la idea en que cada persona viene a aportar lo mejor que puede.

–¿Qué le pasó al Partido Socialista de Moaña para perderles, me refiero tanto a usted como a Salvador Meira, que fueron compañeros de sigla en 2015?

–El PSOE no me perdió, en este partido di por finalizada una etapa y lo sigo apreciando.

–Y usted me dirá que el Partido Popular va a ganar las elecciones con mayoría absoluta en el Concello de Moaña ¿no es así?

–Yo creo que partimos con un equipo súper competente y comprometido con un gran líder y eso se va a ver en los resultados.

–¿Qué comentarios recibió tras anunciar que se presentará en la lista de Carro, todos buenos, alguno hiriente, recibió felicitaciones de sus contrincantes?

–Era algo que me generaba dudas, pero la verdad es que recibo comentarios positivos y de ánimo, muchos de los cuales vienen de personas afines a otros partidos. Alguna persona me pregunta por el cambio y luego lo entiende con el planteamiento que llevamos.

–¿Qué obras o cambios fundamentales necesita Moaña?

–Queda mucho por hacer. Hay que dar solución definitiva a nuevas dotaciones como el auditorio, rematar el paseo, mejoras en la seguridad viaria, facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes, ir planteando una residencia de tercera edad, promoción de más diversidad cultural, mejoras en las instalaciones deportivas, dar seguridad a las viviendas con fajas contraincendios, mejor atención a los barrios y muchas otras cosas que iremos desgranando en la campaña.

“Necesitamos un auditorio, no una sala de conciertos como nos quieren vender ” Salvador Meira Corrales - Candidato del PP de Moaña en el puesto 9

Rápido en sus respuestas, asegura que lo importante para él son las personas, no las siglas, que sigue conservando amigos en el PSOE, pero que cerró su etapa como militante socialista en 2018. Ahora abre otra con Javier Carro, del que valora su capacidad de gestión y que sabe escuchar.

Ficha personal Salvador Meira (Moaña, 1982). Graduado en Música, especialidad de trombón, es profesor en la Escuela Municipal desde 2010, formó parte de Miramar y Tango. Compagina su trabajo con estudios superiores. Fue edil de gobierno del PSOE (2015 -2018).

–¿Le costó mucho a Carro convencerle?

–La verdad es que ocho días. No fue una decisión fácil, no por mi pasado político, sino por mi situación familiar y laboral. Mis estudios superiores requieren mucho tiempo y no me gusta trabajar a medias. Creo que me costó más a mí convencerle de ir de nueve.

–Si el PP llega a 9 consigue mayoría absoluta y gobierna Moaña. ¿Lo ve más que posible?

–Si no estuviese seguro de poder mejorar los resultados y de quitar el mayor número de personas concejalas posible para gobernar, no daría el paso. Estoy seguro que vamos a ser la lista más votada. Javier presenta un equipazo que sólo quiere trabajar por un mejor pueblo en el que vivir. Es la mejor lista de todas las que van a concurrir.

–¿Cómo se pasa una persona de una lista del PSOE a otra del PP?

–Quiero dejar claro que no soy militante del PSOE desde el 2018 y que me presento en esta candidatura como independiente y así seguiré, pase lo que pase. El que piense que voy a renegar de mi pasado, se equivoca. Estoy muy orgulloso de lo que hice, de lo que hago y de lo que voy a hacer. Para mí lo más importante son las personas y no las siglas, y creo que lo he demostrado.

–¿Piensa que los votantes lo entenderán?

–La inmensa mayoría se fija en las personas, en lo que pueden aportar. Esto me quedó claro desde que se anunció mi inclusión en el equipo de Javier. No paro de recibir mensajes y llamadas de apoyo. Me paran en la calle y me muestran su cariño y su apoyo ante esta situación “poco común”.

–¿Qué le ha convencido de Carro?

–La humildad, las ganas, la ilusión, la experiencia… son cualidades de las personas que conformamos su equipo. Reúne cualidades perfectas para ser el candidato a una alcaldía. Es trabajador. Sabe cómo alcanzar los objetivos a base de esfuerzo, y lucha cada día por superarse a sí mismo. Es un buen gestor, tiene experiencia en capitanear equipos, y sobre todo sabe escuchar y dejar que otras personas opinen y aporten experiencias y acciones positivas al grupo. Yo busco un líder que me escuche y que me valore como realmente me merezco, y sé que él se va a partir la cara por mí. Es el mejor.

–¿Ha recibido comnentarios de sus excompañeros socialistas?

–Conservo muy buena amistad con muchas personas del PSOE o que estuvieron vinculadas. Recibí muchos mensajes de apoyo. Saben de mi valía y de mi compromiso por Moaña, y no por unas siglas como así lo demostré en la etapa anterior.

–Que va a aportar Salva Meira a Moaña?

–Experiencia de mi etapa anterior y nuevas ideas, aire fresco. Me gusta formar parte de un equipo y trabajar codo con codo.

–¿Proyectos primordiales?

–Voy a barrer un poco para casa…Necesitamos un Auditorio de verdad, y no una pequeña sala de conciertos como la que nos quieren vender desde el bipartito. Me parece increíble que todo el trabajo anterior de varios concejales de Cultura, se lo “carguen” .. Vamos a luchar por revertir esta situación y en nuestro programa incluiremos nuestra idea. No podemos olvidarnos que en ese proyecto estaba recogido diferentes edificios para albergar a nuestras escuelas de músicas y darle al profesorado un lugar digno para realizar su trabajo. Al igual que diferentes salas de ensayo donde puedan ensayar por ejemplo nuestra banda Airiños, o diferentes coros y grupos. Tenemos que luchar por la dignidad de nuestra Cultura… y recordar que el “Consello Municipal de Cultura” está creado… pero nada se sabe de él, será que no intersa?