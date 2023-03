Elisa de la Peña da “vida” a la nueva calle de Sisalde

En una mañana de paraguas y con las voces del Coro Chorima intepretando “Bolboretas” y “Compañeira”, el Concello de Moaña procedió a descubrir la placa que da el nombre de Elisa de la Peña González a la nueva calle de la urbanización de Sisalde, llamada a ubicar el futuro centro de salud, el auditorio y las viviendas sociales. La familia de la docente y activista social y cultural, fallecida en 2018, su marido y dos de sus hijos, se encargaron de descubrir la placa con la que se honra su legado.

La nueva calle “Elisa de la Peña González” de Sisalde, en Moaña, que será la del futuro centro de salud, auditorio y viviendas sociales, quedó inaugurada en la mañana de ayer, con el descubrimiento de la placa en honor la docente y activista social y cultural, fallecida en junio de 2018 y primera mujer Filla Adoptiva de Moaña, de mano de sus familiares y en un emotivo acto, organizado por el Concello dentro de la programación del 8-M “Moaña Son de Muller”. La iniciativa de dedicarle una calle había partido de la Asociación de Mulleres, que Elisa de la Peña ayudó a fundar, y en seguida respaldó el Concello con la elección de la nueva calle abierta con motivo de la urbanización del plan parcial de Sisalde.

“Todas esas mulleres mereceríano máis ca min” , sería el pensamiento de Elisa de la Peña al ver su nombre en la calle, como así reflejó su marido y también Fillo Adoptivo, Manuel Méndez, en su intervención, en el acto, en nombre de la familia, con sus hijos Iria y Martiño Lois presentes y con la sentida ausencia de la pequeña Alba que “como moitos mozos e mozas galegos está moi lonxe na emigración”. “Houbo moitas mulleres que traballaron toda a súa vida, moitas veces soas, con seus homes no mar ou na emigración e sacaron adiante os seus fillos e fillas, a súa familia con grandes sacrificios. Que moitas delas tiveron que abandonar a escola para ir a traballar”, pensaría de la Peña para dedicar la calle a estas mujeres y no a ella, como reflexionó su marido, que se encargó, con sus hijos, de descubrir la bandera que tapaba la placa con la que se reconoce a esta mujer todo su legado por Moaña.

Méndez agradeció a todas las personas que hicieron posible este acto, a la Asociación de Mulleres, representada por Concha Trigo,a los colectivos y personas a título individual que se sumaron, a la alcaldesa, Leticia Santos; a la corporación municipal y a todas las corporaciones anteriores, destacando a dos personas que hace veinte años empezaron con la compra de los terrenos de Sisalde, en donde se estrena esta calle urbanizada por el Concello, como el exalcalde, ya fallecido, Xosé Manuel Millán; o el exedil de Urbanismo, Euloxio Santos, que ocupó un papel discreto entre las decenas de personas del público, muchas de ellas portando una pegatina en la solapa dedicada a la homenajeada.

Agradeció igualmente a los propietarios de fincas que, por aquel entonces, vendieron a un precio muy por debajo del mercado como también la importancia de que haya otra calle con nombre de mujer “porque segue habiendo moi poucas, aquí e en todas partes”. Moaña, dijo, tiene la suerte de que la calle principal lleve el nombre de Concepción Arenal, aprobado en un pleno hace más de 100 años; y que cerca de la nueva rúa, hay otra dedicada a la gallega más universal, Rosalía de Castro.

Una emocionada Concha Trigo, en nombre de la Asociación de Mulleres, y tras la actuación del Coro Chorima, de esta misma agrupación, interpretando “Bolboretas” y cerrando con “Compañeira” de Fuxan os ventos, abrió los discursos, en el que intervinieron la diputada provincial Victoria Alonso, acompañada por la también diputada Raquel Giráldez; y la alcaldesa, Leticia Santos, que destacó a mayores de las virtudes como docente de Elisa de la Peña, que inculcó a las generaciones el amor a la patria; como activista social y pionera en la lucha por el medio ambiente, la capacidad de sosiego y de paz que siempre transmitió Elisa de la Peña, una persona transparente y amable. Insistió en que se trataba de una calle muy especial que albergará el futuro centro de salud, auditorio y viviendas sociales, de las que la homenajeada estaría muy orgullosa y agradeció la presencia del portavoz del PP, Vicente Verdeal, como también el apoyo de la Diputación que ayudó a financiar la obra.

Concha Trigo elogió la labor de Elisa de la Peña como docente, desde que llegó para impartir clases en el colegio de Quintela –después lo haría en Abelendo y en el IES A Paralaia–, su lucha por la enseñanza en gallego, su compromiso con la democracia y el galleguismo, su apoyo al movimiento vecinal y obrero y su implicación con los trabajadores de Ascón en la reconversión industrial; su lucha en defensa de la naturaleza en las manifestaciones contra los vertidos radioactivos frente a las costas gallegas y su labor “imprescindible” en la Asociación de Mulleres, de la que formó parte desde su fundación en 1992. En ella impartió clases de inglés y una clase que llamaban “Cultura xeral e autoestima” que, “en realidade era unha escola da vida, onde moitas mulleres aprenderon a ler e escribir, a transformar as pesetas en euros ou a ver unha exposición de pintura ou un monumento. Sempre viches moi claro que o empoderamento das mulleres ven da man da cultura”, dijo Trigo, sin poder contener la emoción.

Carta del IES A Paralaia a la que fue compañera

Desde la dirección el Instituto A Paralaia de Moaña y en representación de la comunidad educativa del centro, muestra en una carta el agradecimiento a la corporación municipal y su trabajo y dedicación por hacer posible un reconocimiento tan merecido a la que fuera compañera. "Mestra xenerosa, que sabía escoitar, paciente, animosa, comprometida co seu traballo, boa compañeira, sempre disposta a botar unha man á xente máis vulnerable e, en especial, unha das persoas que máis significou no concello pola defensa dos dereitos das mulleres. O seu legado estará sempre presente no centro pois desde hai dous cursos, e grazas o Equipo de Igualdade, a rúa principal de acceso dentro do IES leva o seu nome".

La calle

La nueva calle que desde ayer ya luce oficialmente el nombre de Elisa de la Peña, y que ya está operativa para la circulación rodada y de peatones, comunica en forma de “L” las rúas Sisalde y Rosalía de Castro, tiene 146,50 metros de longitud y 12 de ancho y el desarrollo urbanístico permitió crear seis nuevos solares para construir edificios de bajo, dos plantas y aprovechamiento bajo cubierta,y una zona verde vinculada al futuro centro de salud, de 1.062 metros cuadrados. La calle se ha adornado con árboles de la especie lagerstoemia índica o Lila de las Indias.