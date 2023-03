El Casco Vello de Cangas se puebla de letreros de “se vende” y casas destinadas a uso turístico

Los carteles de “se vende” pueblan las calles del Casco Vello de Cangas. El mercado inmobiliario está animado y quien tira de él son las viviendas de uso turístico. A simple vista, podría parecer que el Casco Vello de Cangas tiene una nueva etapa de florecimiento, pero las cifras que maneja la Oficina del PEPRI lo desmienten. Sí que se nota interés, sí que el apartado de consultas está animando la oficina, pero después eso no se traduce en número de licencias de obra mayor.

A lo largo del pasado año se concedieron solo 10 y en lo que va de este, solo 2. Pero desde el PEPRI se reconoce que hay un movimiento de pequeños ahorradores que quieren comprar una vieja casa en el Casco Vello para destinarla a viviendas de uso turístico, incluso se puede hablar que quien pone en marcha estos proyectos son las familias que heredaron esas casas viejas, pequeñas y algunas que amenazan ruina. Pero también hay quienes se interesan en ellas para vivir todo el año en Cangas. Se detecta un movimiento de gente mayor interesada en la compra de estas viviendas y su reforma porque consideran que ya quieren estar en la villa, cerca de donde se prestan servicios. Claro que aquí se encuentran con el problema del ascensor. En muy pocas se puede instalar uno, porque el tamaño no lo permite. Son casas de 20 y 25 metros cuadrados por planta (tres alturas más bajo cubierta) y que se venden en el marcado por 40.000 ó 50.000 euros. También hay quienes compran estas casas para sus hijos y quienes las quieren para que se conviertan en segunda residencia; un lugar para pasar las vacaciones.

Si bien el destino inicial para la mayoría de estas casas son las viviendas de uso turístico, el tiempo y las molestias que generan su atención acaban por convertirse en viviendas de alquiler para todo el año. Los alquileres en esta zona están ahora mismo entre los 400 y 500 euros mensuales.

Son casas que se reformaron con elementos de calidad y diseño que hacen que no sea un precio asequible a todos los bolsillos, por mucho que sean pequeñas y que las escaleras ocupan gran parte de estos inmuebles, donde en el primer piso está la cocina, en el segundo el salón y el tercero se utiliza para secar la ropa. Aunque ahora mismo, después de la pandemia, hay mucha solicitud de balcones y terrazas. Hay también más reparación que rehabilitación en estos momentos y eso que se pensaba que el final de la pandemia iba a dinamizar el mercado.

Pero las apariencias engañan. Desde el PEPRI del Casco Vello se asegura a que todavía hay mucha casa vacía. Se asegura que no están abandonadas, pero que no se interviene en ellas de ninguna manera. Muchas veces no sucede nada hasta que llega la hora de repartir la herencia, pero la tardanza en actuar es la que está provocando que cada vez haya más casas que amenazan ruina, más inmuebles a los que se les cae la cubierta. La Oficina del PEPRI afirman que se mueven más lo locales comerciales, aunque en la mayoría de los casos el bajo forma parte de la vivienda, como consecuencia del pequeño tamaño de la misma.