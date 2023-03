“Collimos as gravacións do xuizo do ‘Prestige’ e fixemos unha reconstrución sonora”

O mítico percebeiro Evaristo Currás da serie da TVG “Mareas Vivas”, Miguel de Lira, subirá hoxe ó escenario do Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas (20:00 horas), para representar a versión adaptada da obra de teatro documental da compañía Chévere “N.E.V.E.R.M.O.R.E.” sobre a catástrofe do petrolero Prestige. Sobre o escenario seis tripulantes, Miguel de Lira xunto a Patricia de Lorenzo, Tone Martínez, Mónica García, Arantza Villar e Borja Fernández, baixo a direción de Xesús Ron “Xron”, para facer memoria do que supuxo o Prestige no seu vinte aniversario, con gravacións do xuizo, testimonios en audio, e unha viaxe emocional de cada un deles co uso, por primeira vez, da técnica de son foley..De Lira segue fiel a súa aldea, síntese feliz do éxito de compañeiros como Luis Zahera ou Luis Tosar na gran pantalla e en mes e medio empezará a rodaxe da segunda entrega da película “+Cuñados”.

–Segue pensando que cantando á aldea un é máis universal?

–É unha máxima vital. Non hai volta atrás. É un pensamento reflexado en autores clásicos, xa o decía Tolstói E como levo o nome de Miguel de Lira pola miña aldea non hai ningunha duda , é unha mañeira de posicionarse no mundo.

–Como está Lira, como están as aldeas?

–Baleira, como casi todas as aldeas. Están resistindo malamente. Temos un GPS de orixe e despois un Google Maps vital. Para min, Lira simboliza ó mar e está cerca de Santiago donde teño as miñas aventuras artísticas. Teño unha pata no rural e outra no urbano. Volver ao teu sitio é vital e áache unha base moi boa.

–A compañía Chévere distínguese polo seu teatro máis documental, de axitación artística e cidadá. Neste sentido“N.E.V.E.R. M.O.R.E.” era unha obrigación?

–Si claro porque coincidía co vinte aniversario do afundimento do Prestige. Cando hai unha efeméride dese calado, a necesidade fonse máis a flote e máis próxima. Era necesario facer algo dos vinte anos do Prestige nos escenarios. No audiovisual era máis fácil contalo coas imaxes de época, fotos. Nestes vinte anos houbo bastante interés en lembrar o desastre do petrolero e houbo eclosión de formatos en podcats, con Carne Cruda, documentales…e poñer o foco de que as cousas así non se deben facer.

–Ese é o mensaxe de “N.E.V.E.R. M.O.R.E.” ?

–Máis que mensaxe, facemos unha reconstrución, unha viaxe emocional. Non buscamos unha mensaxe panfletaria. Collimos as gravacións do xuicio, que son públicas, e fixemos unha reconstrución escénica sonora das probas que se valoraron na vista e todas as conversacións que houbo entre a Torre de Fisterra, helicópteros de Salvamento, remolcadores, políticos…todos esos audios e ese mundo sonoro desde o primeiro Prestige hasta que se afundiu o barco. O espectáculo ten tres ou catro capas diferentes e todas se inclúen nunha viaxe emocional do que pasou co Prestige, a xestión ou chapuza técnica e tamén unha viaxe emocional de cade un de nós, do compromiso, quen foi a limpar e quen non, quen se integrou en Nunca Máis e quen non ou quen decía outro máis. Houbo moitas maneiras de entender o Prestige daquela. Recreamos testimonios de xente da época, como si fóramos eles, a través duns audios que escoitamos, de voluntarios, un alemán que viño a limpar chapapote e quedouse a vivir aquí…personaxes moi diferentes nunha paleta coa que intentamos dar cores a aquela negrura do Prestige.

–Que personaxes representa na obra?

–Non son tanto personaxes como testimonios de audios. Somos un equipo de seis actores e actrices que representan a tripulación dun barco cunha caixa negra. Non é unha proposta de personaxes senon de traballo en equipo e vamos recollendo testimonios. Nun momento conto cal era o meu compromiso na época do Prestige e facemos unha pequena viaxe interior. Son personaxes en clave sonora. Temos un xogo moi bonito de son foley, a técnica coa que se reforza o son nas películas. Nos introducimos nesa técnica para axudar nesta compilación sonora do que foi oPrestige. É moi interesante. Nunca o fixeramos en 35 anos de teatro de Chévere.

–Hai motivos para unha nova axitación artística ou cidadá?

–Hai tantos temas por axitar…Un dos máis preocupantes segue sendo o certo colapso do planeta. O corredor do Atlántico segue ahí e tamén o foco está nas renovables porque non se poden poñer eólicos ata no carné de identidade. Hai que ter coidado porque as cousas que se poñen, despois e difícil quitalas. Son temas prioritarios non só para as artes escénicas, senón para a supervivencia da raza humana. Tamén nos gusta coller temas pequenos como na obra “Curva España” coa entrada do ferrocarril en Galicia en 1927 que iba a chegar a Vigo, pero houbo maniobras que o levaron directamente por Ourense. Son temas nos que te documentan e nvestigas e aparecen fíos interesantes.

–Verá a Gala dos Óscar?

–Cando é? (ríe). Non a vexo nunca. Non son nada galítico.

–Ten envidia sana de compañeiros como Luis Zahera o Luis Tosar?

–Non, non. Empezamos xuntos e nas nosas vidas pasamos por fases de amizade. Agora non nos vemos tanto , claro, a amizade cando algúns non se ven, non se cultiva. Pero non hai envidias, todo ó contrario. Sempre me alegra esa cousa de ver levar premios, eso máis mediático.

–Está vostede máis centrado no teatro e na televisión que no cine?

–Non. Sempre teño unha pata no audivisual e no teatro. Fixen “A Esmorga”, “Crebinsky” … a comedia “Cuñados”. Agora en mes e medio empezamos a rodaxe da segunda entrega de “+Cuñados” en Ourense e comarca do Ribeiro co mesmo casting. Gustou á xente.