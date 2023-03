El “Prestige” entra en el Auditorio

La compañía de teatro Chévere llega a Cangas este sábado (20:00 horas) con la versión adaptada de la obra “N.E.V.E.R.M.O.R.E. A caixa negra do Prestige” dedicada a la catástrofe del petrolero con vinculaciones a la pandemia, a ese grito de “Nunca máis” , del cuervo del poema de Edgar Allan Poe, que para esta compañía de Santiago “es una forma de acudir a la memoria colectiva de uno de esos pueblos que se podrían borrar del mapa sin que pase nada”. Es un pueblo que, “sin embargo, en diciembre de 2002 hizo suyo el grito del cuervo y no se dejó convencer por las mentiras de aquellos que aseguraban que todo volvería a ser como antes. Contar esta historia es además un conjuro para deshacer el hechizo que sigue rodeando la catástrofe del Prestige, convertida en una metáfora extrañamente perfecta de esa cultura del petróleo que nos impide ver qué hay más allá de la catástrofe, como si no pudiésemos habitar otro lugar que no sea ese. Como si no fuese posible encontrar un rinoceronte gris dentro de una caja negra”.

La obra, que interpretan Patricia de Lorenzo, Miguel de Lira, Tone Martínez, Mónica García, Arantza Villar y Borja Fernández, se estrenó en el Centro Dramático Nacional de Madrid en septiembre de 2021 y ya recorrió más de treinta teatros de localidades de Galicia y España. Realizada en coproducción con CDN con el apoyo de Agadic-Xunta de Galicia y la colaboración del Auditorio de Galicia/Concello de Santiago, está dirigida por el actor, dramaturgo, director a ideólogo vigués Xesús Ron “Xron”, integrado en Chévere desde 1988. La compañía estaba buscando un nuevo espectáculo cuando en marzo de 2020 explota la panademia del COVID y al poco tiempo desde los hospitales lanzan el “mayday” para recopilar todo el material sobrante de la recogida del chapapote del Prestige, para proteger las vidas. Esta vez la catástrofe no llegó por mar, como explica la compañía teatral, “no mancha. No huele. Pero los trajes sirven igual, porque sospechamos que el culpable es el mismo. Nos preguntamos qué une aquello con esto”.