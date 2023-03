Araceli Gestido, aspirante á alcaldía de Cangas polo BNG, e membros da súa candidatura mantiveron un encontro con representantes da directiva da banda de música Belas Artes para coñecer de perto o seu traballo, escoitar as súas necesidades e propostas. Desde a formación nacionalista comprométense, desde o goberno, a recuperar o convenio de colaboración e a dotalo económicamente para darlle pulo aos proxectos desta asociación e recuperar os concertos de verán, os festivais de bandas, o festival de bandas xuvenís, o concerto de Santa Icía e outras iniciativas que puideran caber neste marco de colaboración.

Falaron tamén de solucionar os problemas de humidades da Casa do Pobo e de poñer en valor as manifestacións culturais e o potencial creativo do concello.