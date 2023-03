Los ecos de las trabajadoras de Massó llegan a la Sala Noble

“Nestra fábrica Massó, me estou deixando a vida/ mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu/ de tanto empacar sardiña teño as manciñas perdidas/ mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu/ e cando pasa Manuel e nos encontra charlando/ mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu/ Levanta a vista para riba, levanta vista para baixo/ mira, mira Maruxiña, mira, mira como veño eu”.

Esta es la primera estrofa de una cantiga que cantaban las antiguas trabajadoras de la fábrica de Massó mientras trabajaban. Una letra que hoy resonará en uno de los lugares emblemáticos del Museo Massó: en la Sala de Navegación o Sala Noble. Será gracias al Coro María Soliña, una agrupación íntegramente femenina, compuesta por ocho vecinas de O Morrazo y que ofrecerá un concierto en el marco de los actos del Día Internacional de la Mujer.

Segunda estrofa. “Las obreras de Massó/ son las que llevan la palma/ con sus mandilones blancos/ y el gorro que las iguala,/ paresen blancas palomas/ cuando están en su labor/ cuando viene una visita/ mucho le gusta al Señor”.

La directora del Coro María Soliña, Gena Balado, explica que “no es tanto una recuperación, sino que en realidad cogimos varias cantigas que habíamos oído a algunas personas y en un programa de la TVG”. Esas canciones finalmente las unieron en una sola para homenajear a aquellas empleadas y recordar lo que cantaban durante sus largas jornadas de trabajo en las fábricas de Massó en Bueu y Cangas.

Otra estrofa. “Somos as da Guía, as da Guía aquí estamos/ se non nos da a suba non lle traballamos/ Sábado de festa, domingo aquí estou/ queremola suba máis o mandilón”.

El concierto será hoy a las 20.30 horas y el repertorio incluye los temas “María se bebe las calles”, “Meu amor é mariñeiro”, “María Soliña”, “The rose” y concluirá con esta cantiga de las antiguas trabajadoras de Massó. Una canción que culmina con esta última estrofa:

“Agora que estabamos ben/ dabámolo por ben feito/ cheja o camión do bonito/ a rebentarnos do peito/ e despois cando acabamos/ vamos correndo para riba/ alá vén o encarjado/ mandanos coller sardiña”.

Hoy la voz de aquellas trabajadoras, sin las que sería imposible levantar el imperio conservero de Massó, resonará alta y clara en el corazón del Museo Massó, con una acústica espectacular. Un acto de merecido recuerdo y de verdadera justicia.

Y como toda canción tiene que tener su estribillo, esta cantiga no iba a ser menos. Dice tal que así: “Disía un que xa morrei, inda ha vir outro/ inda ha vir outro peor que eu”.