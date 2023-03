“Mulleres á rúa, contra o machismo a loita continúa!”

“Aún queda mucho camino por recorrer, pero estamos muy agradecidas a nuestras antepasadas por haber luchado para garantizarnos las facilidades ahora, y esperamos con este manifiesto ayudar a hacer lo mismo para las juventudes futuras. Estar aquí significa un paso más hacia ese futuro deseado donde todas las personas seamos completamente iguales y no exista ningún tipo de distinción de género en el ámbito laboral o en cualquier otro. ¡Por unas mejoras en las condiciones laborales de las mujeres, por una educación más completa e inclusiva y por un mundo mejor y más igualitario!” Con estas palabras concluyó el manifiesto elaborado por las alumnas del IES María Soliño Saínza Piñeiro y Patricia González Rojas , consensuado en el Consello Municipal de Igualdade y leído en la Praza do Concello de Cangas tras la multitudinaria manifestación del 8-M que recorrió el centro urbano de la villa a última hora de la tarde de ayer con presencia de todos los grupos políticos, así como colectivos sociales y centenares de personas a título individual.

El mensaje unitario incide en las mayores dificultades que encuentran las mujeres en el mundo laboral, con menos oportunidades y una brecha salarial frente a los hombres que reflejan las estadísticas, a pesar de que la cualificación es igual o incluso mayor. Además, las mujeres sufren preguntas “injustificadas” en entrevistas de trabajo relacionadas con su vida personal o familiar –como sus relaciones sentimentales o la maternidad–, y de sus respuestas puede depender la obtención del puesto de trabajo. Del mismo modo, se sienten “hartas” de convenciones o expresiones peyorativas sobre ellas, basadas en prejuicios que cuestionan su valía, al igual que de ser excluidas o ignoradas en los ámbitos académico y docente frente a los personajes masculinos. Así sucede también en la historia, en la literatura, en la filosofía o en la política, abundaron las lectoras del manifiesto.

“Como parte de las nuevas generaciones que tomaremos la batuta para continuar la lucha feminista, nos gustaría conseguir erradicar las diferencias y prejuicios hacia las mujeres en el ámbito laboral y en todos los ámbitos”, abundaron. “Nos manifestamos hoy para conseguir que tanto nosotras como todas las jóvenes que vendrán detrás puedan entrar al mundo laboral sin tener que preocuparse por un salario precario, por ver infravalorada su formación, por estar subordinada ante superiores con menos formación y experiencia que accedieron al puesto por su género, o por ver frustrada una gran oportunidad laboral por querer ser madre”.

Previamente, la comitiva realizó un recorrido de media hora por el centro urbano, en el que participaron cerca de un millar de personas que corearon consignas como “Mulleres á rúa, a loita continúa!”, “Manolo, a cea a fas ti solo”, “Se tocan a unha respostamos todas”, “Contra o patriarcado, feminismo organizado” o “Téñennos medo porque nós non temos medo”. Portando la pancarta iban, entre otras, la alcaldesa, Victoria Portas (ACE) y las concejalas Dolores Hermelo (PP), Pilar Nogueira (PSOE), Lourdes Rial (BNG) y Aurora Prieto, así como otras representantes sociales. También se dejaron ver en las primeras filas los ediles Mariano Abalo, Adrián Pena o Sagrario Martínez. La manifestación avanzó por Castelao, 25 de Xullo, Eduardo Vincenti y Montero Ríos hasta la rotonda de la lonja, para regresar al punto de partida. Policía Local y Guardia Civil cortaron y regularon el tráfico rodado hasta concluir la manifestación, que se celebró con ánimo festivo y sin lluvia.

“Nos encantaría ver en el futuro un mundo igualitario sin necesidad de protestar para reivindicar nuestros derechos. Ojalá nuestras hijas, nietas, vecinas, amigas o hermanas solo tengan que preocuparse por obtener la mejor formación posible y estar bien cualificadas para lo que será su futuro trabajo. Ojalá las generaciones futuras gocen de una educación mucho más enriquecida en la que puedan estudiar los hechos de todas las mujeres que han contribuido a llegar aquí, no solo mediante contribuciones científicas, sino también mediante protestas que permiten que todas nosotras estemos hoy aquí y podamos gozar de todos los derechos que tenemos”.

Movilización a mediodía

La manifestación unitaria que recorrió por la noche el centro urbano no fue la única del Día de la Mujer en Cangas, aunque sí la más participativa. A mediodía, y convocadas por la CIG, varias decenas de personas partieron de la estación de autobuses para recorrer la avenida de Castelao tras una pancarta con el lema “A crise, non a imos pagar as traballadoras” hasta la plaza del Concello. Allí recalcaron que pasa otro 8-M “sin nada que celebrar” más que el espíritu reivindicativo de la jornada, y que toman las calles como “punto y seguido en la lucha por nuestros derechos como mujeres, como trabajadoras y como gallegas”.