Carro incorpora a la lista del PP a dos nuevos independientes: Iria Charlín y Alfonso Piñeiro

El candidato del PP a la Alcaldía de Moaña en las elecciones del próximo 28 de mayo, Javier Carro, sigue desvelando una candidatura sorprendente por la cantidad de personas independientes que se suman y que pesarán más que la militancia tradicional del partido. Tras la “noticia bomba” de la incorporación de dos exconcejales del PSOE –Ezequiel Fernández como número 2 y Salvador Meira como número 9–, Carro desveló ayer la integración del expresidente de la comisión de fiestas de Os Remedios, Alfonso Piñeiro Pose, de 55 años. Fue uno de los artífices de unas fiestas que atraían a miles de personas con orquestas como Panorama.

La otra cara nueva es la de Iria Charlín Pereira, vecina de A Fraga y secretaria de la Comunidade de Montes de Moaña. De 24 años, Charlín es técnica superior en asistencia a la dirección y está estudiando el 4º curso del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Durante años compaginó sus estudios con trabajos como auxiliar administrativa en una empresa de servicios marítimos de Vigo y se formó como organizadora de eventos culturales y deportivos en un obradoiro de emprego del Patronato Municipal Beiramar.

Tanto Alfonso Piñeiro como Iria García concurrirán entre los puestos 5 y 7, según explica Javier Carro, posiciones que deben ser de salida si aspiran a una mayoría que les permita gobernar.

En el puesto 17 concurrirá Ramiro García Gestido, “un histórico del PP y que ya fue concejal”, apunta Carro, que formó parte de listas incluso de Alianza Popular “en los comienzos de la democracia”. A propuesta de Carro, Ramiro García Gestido pasará a ser el secretario de Organización de la Junta Local del PP, llevando así buena parte del peso orgánico del partido en Moaña.

Diversidad de opiniones

La lista del PP moañés comenzó con la sorpresa de incorporar a Javier Carro como cabeza de cartel después de dos mandatos liderando a la coalición independiente XM. Ahora mantiene la senda incorporando a candidatos que llegan de distintas sensibilidades políticas y concurrirán como independientes.

Sobre Iria Charlín, Alfonso Piñeiro y Ramiro García, el alcaldable asegura que se trata de “personas diversas de distintos sectores que están comprometidas con un proyecto por Moaña bajo un mismo paraguas político como es y quiere ser el PP de Moaña”. Descarta problemas por la integración de perfiles distintos y asegura que “independientes afiliados buscarán el nexo de unión en la propia diversidad de opiniones”.

Concluye, Carro, asegurando que buscan “anexionar una calidad humana por un bien común, en donde el escuchar a todos los vecinos será primordial”.

Salvador Meira: “Con Carro voy al fin del mundo”

La gran sorpresa en las listas electorales de Moaña fue que Salvador Meira y Ezequiel Fernández se integrasen en la candidatura del PP después de haber sido concejales del PSOE. Meira, que concurrirá en el noveno puesto, explica ese radical cambio político. “Carro me sondeó para XM. Cuando surgió ir con él en el PP acepté porque con Carro voy al fin del mundo. Es una de las pocas personas que sé que no me dejaría tirado”, asegura. Meira alega que no milita en el PSOE desde 2020 pero descarta afiliarse ahora al PP. “Voy a ir como independiente”. Desvela que fue hace solo una semana cuando se fraguó su incorporación a la lista popular. Como edil Meira tuvo que dimitir en el año 2018, tras haber desempeñado el cargo de concejal de Cultura y de Patrimonio en el primer bipartito entre BNG y PSOE. Su trabajo como asalariado del Concello, al ser profesor de la Escola de Música, le había obligado a solicitar una excedencia para ser concejal y dimitió para regresar a su puesto de trabajo. Eso explica que ahora concurra en el 9º puesto. “Carro me permitió elegirlo”. Meira, por lo tanto, solo sería edil si el PP logra una mayoría absoluta y se garantiza gobernar. “Tenemos que ir a por la mayoría. Las sensaciones son buenas porque hoy –por ayer– no paré de recibir mensajes de apoyo”.

Ezequiel Fernández: “Estamos creando un equipo muy válido”

Ezequiel Fernández será el número 3 de la lista del PP, por detrás de Javier Carro y Araceli Otero. Ayer reconocía que “lo pensé durante muchísimos meses, desde que Carro me propuso acompañarle”. Asegura que ya le había planteado concurrir con XM “para las tres elecciones anteriores”. Hace “más de tres años” que dejó de militar en el PSOE moañés, del que llegó a ser responsable local. Como concejal en el bipartito llevó las áreas de seguridad ciudadana, transparencia y movilidad. Asegura que lo que más le sedujo para entrar en la lista electoral del PP fue “que estamos creando un equipo muy válido y comprometido. Con numerosos independientes” y más allá de las ideologías. Se muestra convencido de que armarán una lista “de buenos gestores”. Fernández insiste en la necesidad de “alcanzar la mayoría absoluta” para poder gobernar. “Creo que el equipo que hacemos y el liderazgo que tenemos nos hará imbatibles”, apunta, eufórico. Su nombre sonó desde que en verano comenzaron a salir a la luz las primeras quinielas políticas en Moaña. Su trayectoria en el movimiento asociativo y comunal es dilatada y en política comenzó en la lista de Iniciativa polo Morrazo (InMo), antes de involucrarse en el PSOE y ahora en la lista del PP.