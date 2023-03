Cangas contará con dos manifestaciones en el 8-M, la de la CIG y la del Concello

Cangas acogerá dos manifestaciones para conmemorar el 8-M, Día de la Mujer Trabajadora. Una será a mediodía, organizada por la CIG y la otra a las 20:00 horas, por el Concello desde el Consello Municipal de Igualdade. Precisamente, ayer la Unión Comarcal de la CIG de Vigo y las Unións Locais de O Morrazo y de Baixo Miño presentaron las movilizaciones cuyo lema es “A crise non a imos pagar as traballadoras”. En la presentación y por parte de O Morrazo participó la responsable de la Secretaría da Muller de la CIG Morrazo, Maruxa Martínez. La marcha saldrá a las 12:00 de la estación de autobuses hacia la plaza do Concello, en donde acabará con una concentración.

Desde la CIG hacen un llamamiento para llenar de lila las calles y que todas las mujeres salgan a gritar bien fuerte y hacer eco de las reivindicaciones para denunciar el impacto qur tuvo la última reforma laboral sobre las condiciones del trabajo de las mujeres, aumentando la parcialidad del empleo y la precarización, sin acabar con la brecha salarial que, aunque se redujo en los últimos años, sigue siendo del 19%. También protestan contra el encarecimiento de la vida y de los servicios públicos y la brecha de las pensiones. En cuanto a los actos del Concello, a las 18:00 horas hay un cuentacuentos con María de Pontragha, en la Capela do Hospital. A las 20:00 está prevista la manifestación desde la Praza do Concello y lectura del manifiesto. Hay actos hasta el 30 de marzo con proyecciones, ruta de la historia de mujeres de Cangas y una charla. En la sede de Adicam, en la Casa da Bola, se puede ver la exposición “Mulleres”, con fotografíaas de José Montejano. En Bueu, se celebran del 8 al 12 las I Xornadas Gastronómicas en Feminino”, en las que 13 locales crearán tapas inspiradas en la cocina de Bea Soliño, cocinera con Estrella Michelín. En Moaña hay un acto institucional el miércoles a las 12:00 en el Concello y la Asociación de Mulleres organiza el viernes 10, a las 18:00 horas, una charla en su sede con Nerea Portela y Vera Santomé con la actuación del Coro Chorima y Anabel Budiño y Sé Rial.