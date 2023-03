Redrum Teatro.

El espectáculo dirigido y adaptado por Alex Sampayo “Hamelin” pudo verse ayer en el escenario del Auditorio Municial “Xosé Manuel Pazos Varela”. Es una obra escrita por el dramaturgo Juan Mayorga y aborda el conflicto de abusos en la infancia.

El estado de San Gabriel

El que fuera líder sindical y uno de los hombres claves de la “movida” de Cangas, Antonio San Gabriel, tuvo que ser atendido ayer por los servicios de emergencia y trasladado al centro de salud. Sufrió un desfallecimiento cuando se encontraba en una terraza de la calle Eugenio Sequeiros, alrededor de las 13.00 horas. El líder del PP, José Enrique Sotelo, que se encontraba cerca de donde se sucedían los hechos, fue llamado por sus compañeros para atender a San Gabriel. De inmediato llegó Protección Civil y también la ambulancia del 061. Por cierto, que después de mucho, mucho tiempo, José Enrique Sotelo, ya como candidato a la Alcaldía de Cangas acudió ayer a O Gatañal a ver el partido entre el Frigoríficos Morrazo y el Valladolid. Se nota la precampaña electoral, porque en el pabellón también estaba la candidata socialista Iria Malvido, acompañada por el secretario provincial del PSdeG PSOE, David Regades.

El PSOE se divierte con las Next Generation

No se entiende muy bien que el compañero socialista Nicolás González acampe en tierras de O Morrazo para explicar el acceso a los fondos Next Generation a los compañeros socialistas , que no está en el poder. Y. mientras, los gobiernos se las ven se las desean.