El festival Terra Spring traerá a Cangas música, ‘clown’ y teatro en Semana Santa

Días antes de que el Concello de Cangas presentara el denominado Terra Spring Festival, el colectivo de hostelería presentaba sus quejas públicamente. Lo quisieron hacer ante la alcaldesa Victoria Portas, pero no pudieron. Su petición es que los conciertos finalicen a las 02.00 horas, no a las 06.00 horas del Sábado Santo.

Por lo que respecta al festival, que se presenta como una propuesta lúdica complementaria a la oferta durante la Semana Santa en Cangas, con actuaciones gratuitas durante los días 6 y 7 de abril. El escenario se instalará durante dos jornada en entorno de las naves de Ojea y contará con la colaboración de artista y grupos municipales de Morrazo “Terra es un evento gratuito y pensado para que todos los públicos puedan disfrutar de esta experiencia, apoyándonos en grupos y artista de Cangas y su entorno, y que albergará conciertos monólogos, shows de clown y otras actuaciones”, explica Victoria Portas.

Para el jueves día 6 de abril, el cartel incluye las actuaciones gratuitas de grupos como Skanivals, la Quinquillada, The Brole-Rapariga Dj o The Lelli Kelly´s. Para la jornada del viernes o cartel recoge las actuaciones de Jazmín Abuín, David Granha, Arantxa Treus, Clown Cigani y Rhytim “n” beer y Moito Morro Teatro.

“ Este 2023 el Concello de Cangas ofertará una gran agenda cultural, donde todas las familias podrán disfrutar de nuestra tradicional Semana Santa, declarada de Interés Turístico y de otro tipo de espectáculos” apunta el edil de Cultura, Adrián Pena. Asegura Portas que Terra nace con una fuerte vinculación social, integrando en la programación a protectoras de animales, colectivos vulnerables y asociaciones, como Adicam.

La hostelería se queja de los horarios de finalización

La hostelería está quejosa. Afirma que conciertos que finalicen a las 06.00 horas perjudica seriamente a sus negocios. Piden a la alcaldesa Victoria Portas (ACE) que mantenga el horario de conciertos, que es el de las 02.00 horas. Además, los profesionales recuerdan que en la carpa de conciertos hay una barra. “Estamos esperando todo el año por días como éste. No se nos puede hacer estos, sobre todo después de la pandemia que vivimos. Perjudican a las discotecas”, afirman los profesionales que acudieron esta semana a la Alcaldía con la intención de hablar con Victoria Portas y no lo consiguieron. “Ya lo quisieron hacer el año pasado, pero la edil Aurora Prieto lo paró”, aseguran. Comentan que el gobierno tiene dos festivales más de estos previstos y se preguntan de dónde sale ahora el dinero que antes no había. Esperan que algún día de estos los reciba la alcaldesa y se reaccione a tiempo. “Estamos convencidos de que la ley nos ampara en la cuestión de los horarios”.