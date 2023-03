“Cangas no es una franquicia; nosotros tenemos autonomía para decidir pactos, otras fuerzas, no”

José Enrique Sotelo tiene tras de sí un intenso historial político. Fue alcalde de Cangas entre 1999 y 2007 y entre 2011 y 2015. Es el líder innegable del Partido Popular. Apreciado por los suyos, su granero de votos lo tiene en Aldán, su parroquia. Vuelve a presentarse otra vez a unas elecciones municipales, aunque lo de las caras nuevas hizo meditar su decisión más de lo que muchos quisieran.

–¿Después de tantos años, la política le sigue creando ilusión?

–Por supuesto. La política para mí es pasión. Precisamos ilusiones que construyan, además en este momento, ilusiones que nos eleven el ánimo colectivo para abordar esos cambios que Cangas necesita con urgencia.

–¿Qué cree que puede aportar esta vez el PP?

–Un proyecto para Cangas, hecho en Cangas, por y para la gente de Cangas. Un proyecto que recupere el orgullo de ser del pueblo más hermoso del mundo. No somos ninguna franquicia de nadie. Un proyecto abierto a todos, independientemente de su ideología, un proyecto que apostará por una Cangas con fuerza. El futuro de Cangas es nuestro reto.

–¿Es consciente de que necesita mayoría absoluta para gobernar o cree que hay posibilidad de algún pacto por Cangas?

–Por supuesto que conocemos las dificultades. Un pacto con determinadas fuerzas políticas es imposible, y no por nuestra parte. Nosotros tenemos autonomía para decidir, a otras fuerzas no las dejarían. El ejemplo es lo que pasó en este mandato. Prefirieron dejar Cangas a la deriva con un gobierno con solo 3 concejales que dejar gobernar a la fuerza más votada.

–Lo preguntaba porque en este mandato que acaba las expectativas electorales que tenían no se cumplieron y se quedaron con tan solo siete concejales.

–Serán los cangueses quienes democráticamente decidan. Los vecinos deberán elegir entre dos opciones: la que nosotros representamos o las de las otras fuerzas políticas todas juntas. Y ya vimos el desastre de estos últimos 8 años. Gastaron más que nunca (más de 130 millones de euros) y nunca se hizo tan poco. ¿Alguien sabe de alguna obra de una mínima importancia que se realizara en Cangas en los últimos 8 años? La respuesta es sencilla: no. Cangas está en estado de abandono.

–¿Cómo se pone solución a ese caos político en Cangas?

–Con un equipo fuerte, con personas implicadas en un proyecto claro de lo que queremos para Cangas, proyecto en el que se implique a la mayoría social del pueblo. No sirve hacer propuestas en campaña electoral que después generan un conflicto de intereses cuando se está en el gobierno.

–¿Qué contesta a los que dicen que hay que dejar paso a caras nuevas en la política local?

–Totalmente de acuerdo y así lo haremos. Nuestro equipo será una mezcla de experiencia pero también de gente nueva. Un gobierno también necesita un mínimo de rodaje. A la alcaldía de un Concello no se va a aprender. Si fuera así se volverían a perder cuatro años.

–Usted que tiene a Cangas en la cabeza, ¿qué proyectos tienen para el municipio?

–Creo que los grandes proyectos los tenemos todos en mente: CIS y mejoras de atención sanitaria, circunvalación de Cangas, urbanización de la avenida de Vigo y Ourense, parque empresarial, dotación de aparcamientos en el centro, mejoras que fomenten el turismo de calidad, eliminación de vertidos y mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), recuperación de las naves de Ojea, mejoras de accesibilidad y, por supuesto, no nos olvidamos de las parroquias, ni de los pequeños problemas del día a día, como son el mantenimiento de vías (baches y desbroces), la limpieza y recogida de la basura que hoy considero son una queja generalizada.

–¿Tiene el PP alguna culpa en que no se esté construyendo el Centro Integral de Saúde (CIS)?

–Ninguna. Siempre estuvimos dispuestos a cualquier solución con tal de conseguir los terrenos necesarios para la construcción de esa nueva infraestructura sanitaria. Eso sí, no a cualquier precio. No sirve no hacer nada desde 2018. Se negaron a firmar un borrador de convenio que no sirve para Cangas y sí para Lalín o Moaña. Y, ahora, para disfrazar la incapacidad de gestión vienen con prisas cuando el tiempo ya finalizó. Apostamos por el CIS desde el minuto uno y con un gobierno serio y responsable Cangas y la comarca de O Morrazo contará con esa infraestructura tan necesitada en este momento.

–¿Y es responsable el PP de que no se construyera la circunvalación? –Ninguna. Nosotros fuimos los promotores de que se aprobara por unanimidad y resalto lo de la unanimidad. Un acuerdo que los mismos que lo firmaron después impidieron llevarlo a cabo. Había que hacerle una pregunta al gobierno ¿Cuál fue la razón para variar el trazado? –¿Qué asignatura tiene pendiente la Xunta con Cangas? –Muchas. Y exigiremos su cumplimiento. Cangas necesita la máxima implicación de las administraciones, de la Xunta, por supuesto, pero también del Gobierno central, que mira para otro lado, o de esa Diputación de Pontevedra de aire fresco que se ciñe solo a un Plan Concellos y llena de dinero a Vigo y a Pontevedra. Seremos beligerantes con todos. Cangas merece un respeto. –¿Cree que los concellos deberían poder decir mucho más en los temas de Costas? –Claro que sí. Espero que en los próximos años se nos renga más en cuenta. No pueden decirnos desde un despacho en Madrid lo que es bueno para nuestro pueblo. Cangas tiene unos potenciales que tenemos que explotar. Nuestros 31 kilómetros de costa son nuestro futuro. -¿Si Cangas Decide se presenta pondrá más difícil la mayoría absoluta? –Sería mentir si no pensara así. Cualquier división nos perjudica. -¿Por qué cree que lo hace si estuvo callado cuatro años? –No soy adivino. Esa pregunta no es para mí.