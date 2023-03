Pérez Laya dice adiós a Cangas

De Pontevedra él, apenas conocía Cangas, plaza que ocupó después de estar en Cataluña impartiendo justicia y alguna que otra soledad. Y fue a su regreso a Galicia, a Cangas, cuando a través de su profesión conoció mejor el carácter gallego, el de los morracenses, que también tienen su idiosincrasia: su carácter desconfiando, su tendencia al depende, pero también la rotundidad de esa mujer con la que se encontró en su tribunal, que cuando denunciaba a su hijo manifestó “que caiga todo o peso da lei contra él”. Esa frase habría de recordarla el jueves en su despedida. Esa frase le diría mucho de las mujeres, pero también de los hombres de O Morrazo, donde debía imponer justicia en una tierra acostumbrada a que es mejor un mal pleito que un buen acuerdo. De esto daba fe su juzgado allá por el año 2007, que no llevaba mucho tiempo abierto pero que estaba colapsado. Pérez Laya lo encontró ya más menudo de papeles. Había pasado Alejandro Couselo y dejado poso con la justicia en gallego, aligerando el equipaje de un juzgado por el que antes era solo un tránsito para mejor vida judicial. Que no es el caso de Pérez Laya, que se quedó en Cangas, con cargo de magistrado, que no le dolieron prendas para seguir, ni en los momentos más difíciles, cuando la Operación Vida, que llevó a la cárcel a los hermanos Giménez, se metió en su juzgado y en su vida. Se marcha sin acabar su instrucción, por esas tretas dilatorias que lo tienen recusado a él y la Sección Segunda que debe resolver sobre la misma. En su tribunal reunió a lo más granado de la abogacía española; famosas firmas de letrados que acudían a Cangas en defensa de la familia de etnia gitana, los Morones. Allí estuvo Conde Pumpido, el hijo del hoy presidente del Tribunal Constitucional, con quien tuvo duelo tras obligarlo a venir al tribunal en un caluroso verano. También se las vio con Gutiérrez Aranguren, o Gonzalo Boyé, el que fuera abogado de Sito Miñanco, además del mediático Marcos García Montes. Se topó también con una trama de tráfico de drogas, con ramificación internacional, con un laboratorio clandestino en Vigo.

Presume, a la fuerza, de nunca haber firmado una sentencia fuera de plazo; de haberlo hecho, en Cangas, lo mejor posible. Como ya dijimos no huye. Considera que llegó el tiempo de hacer un cambio en su vida profesional. Se va de juez adscrito territorial, dependiente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, por lo que estará entre las ciudades de Vigo y Pontevedra impartiendo justicia. Y tendrá a O Morrazo en medio y acudirá a Cabo Home, a Aldán, cuando toque arrebato de nostalgia, cuando el invierno se bata en retirada y las alergias culpen a la flores caprichosas que brotan hasta en las dunas de las playas de O Hío. El jueves se marchó con una canción, en compañía de aquellos profesionales que trabajaron con él y contra él; en medio de una huelga brutal de letrados judiciales y con fotografías de la historia de Cangas, de esas que, dice, enmarcará y pondrá en su siguiente despacho.