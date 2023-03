El sindicato CIG celebrará 12 manifestaciones en Galicia con motivo del Día da Muller el 8 de marzo, una de ellas en Cangas, y con el lema “A crise non a imos pagar as traballadoras”. La manifestación saldrá a las 12:00 desde la estación de autobuses para recorrer la distancia hasta la Praza do Concello en donde se realizará una concentración. Denuncia que con el pretexto de la crisis se está empobreciendo a las trabajadoras a través de una injustificable subida de precios en alimentación, energía, hipotecas inasumibles y salarios que no permiten mantener una vida digna. Las otras marchas serán en A Coruña, Burela, Lugo, Santiago, Ferrol, As Pontes, Pontevedra, Vilagarcía, Vigo, A Guarda y Ourense.

Por otra parte, Podemos Cangas colocó ayer su pancarta con motivo del 8-M en el palco de música de la alameda.