Junto al mar, en el frente marítimo de Cangas, y con la melodía de "Lela" interpretada a violenchelo y piano que canta la letra de Castelao sin ti non podo, sin ti non podo vivir... familias de los 21 fallecidos del pesquero "Villa de Pitanxo" descubrieron, en la localidad, la cuarta placa que, por su iniciativa y con el apoyo de las corporaciones municipales, están colocando en los municipios con víctimas de este naufragio, del que se cumplió un año en febrero. Con tres fallecidos en Cangas -el joven Raúl González y los marineros peruanos Daniel More y su sobrino Diego More Vega, y con dos de los tres supervivientes vecinos del municipio -el capitán Juan Padín y su sobrino Eduardo Rial, contra los que las familias dirigen su lucha para que salga la verdad de lo ocurrido en Terranova y se haga justicia, el descubrimiento de la placa estaba cargado todavía de mucha más emoción. Juan Padín nunca dio la cara con las familias, esta mañana tampoco, aunque en el discurso de la portavoz del colectivo, María José de Pazo, hizo alusiones porque "hay gente que piensa que la vida es un carnaval, pero allá ellos".

El acto, previsto a mediodía, reunió a una amplía representación de las familias que fueron llegando hasta los jardines junto a la estación de autobuses, en donde se ubicó el monolito de piedra con la placa, cubierto con la bandera de Cangas y que fue descubierto por varios miembros de las familias peruanas de Cangas, con la madre de Daniel More y abuela de Diego More, a la cabeza. Hilda Valladares, que llegó de Perú el pasado 12 de febrero, con su hija Carmen, no podía contener el llanto y todos se fundieron en un abrazo. El acto estuvo bien organizado, con sillas alrededor del monolito para que se sentaran las familias y pudieran seguir los discursos que encabezó la portavoz de las familias, María José de Pazo, y que contó con la intervención por parte de las familias peruanas de José y Pablo Abel More Valladares -hermanos de Daniel y el segundo de ellos padre de Diego-; y Antonny Daniel More, hijo de Daniel. Al final se repartieron rosas blancas por cada uno de los fallecidos. En representación de la Consellería de Mar acudió Paloma Rueda, directora gerente del Centro Tecnológico do Mar-Fundación Cetmar; y acudió una amplia representación de la corporación municipal y exediles, entre ellos el exalcalde, Euloxio López.

"No dar carpetazo"

De Pazo señaló que con esta placa queda un recuerdo tangible, que puede verse y que representa la lucha por la dignidad y la justicia, no solo de las 21 víctimas del "Villa de Pitanxo" si no de toda la gente del mar. Dijo que no se podía concebir que la gente del mar siguiera ninguneada y sin ser tratada como otros trabajadores y que las familias seguirán "petando en las puertas" para que se haga justicia y se sepa la verdad y no se dé "carpetazo". Dicen que ellos saben la verdad de lo que pasó, sobre todo en Cangas, que no hace falta ser patrón para saber lo que pasó, "pero no vamos a dejar que la mentira siga adelante para que descansen estos 21 fallecidos y toda la gente del mar". Agradeció el masivo apoyo que han tenido, de la tripulación del "Playa de Menduiña dos", de Cangas, y del superviviente Samuel Koufie, de Marín, que siempre se han mantenido en sus declaraciones de lo que vivieron, en una muestra "de honestidad y valentía de decir la verdad" y recordó que gracias al "Menduiña" muchas familias pudieron enterrar a sus familiares y llevar flores a sus tumbas. Reclamó que ante una desgracia en el mar, la bandera de un barco ya sea de Galicia, País Vasco o Valencia, debe ser la española, que no solo está para aplaudirla en unas Olimpiadas.

Por parte de las familias peruanas se agradeció el tesón en esta lucha para que se diga la verdad y poder así transmitirla a esas nuevas generaciones que crecerán sin sus padres. En el acto había muchos niños peruanos. Señalaron que no deseaban a nadie la tristeza por la que pasan de perder, como dijo Abel More, a su hermano y su sobrino, y que como marineros saben lo que pasó en el "Villa de Pitanxo", que la verdad debe de salir tarde o temprano y que ayudará a apaciguar el dolor, que aunque no les vean con lágrimas cen los ojos "lloramos por dentro".

Placa en Bueu el día 18

María José de Pazo anunció que la próxima placa se descubrirá el día 18, en la víspera del padre en Bueu , que queda penbdiente por confirmar la fecha del descubrimiento en Vigo y que se dejará para 2024 la última de ellas en San Juan, en Canadá, lo más cerca posible de las 12 víctimas, cuyos cuerpos no se pudieron recuperar del naufragio.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, intervino en nombre de la corporación municipal de Cangas y con buena parte de sus integrantes acompañando, para mostrar una vez más el apoyo del Concello a las familias.