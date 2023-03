El Concello de Bueu conmemorará el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con un reconocimiento a la profesora Raquel Álvarez y un concentración feminista, que tendrán lugar el próximo miércoles. La maestra fue galardonada en los Premios Sofía Novoa de Perspectiva de Género de la Diputación de Pontevedra con su trabajo “O traballo por proxectos e o álbum ilustrado para promover a igualdade de xénero en educación infantil”, orientado a alumnos de 5º curso de Educación Infantil. Su acto de reconocimiento será a las 19 horas en la sala multiusos del Centro Social do Mar e incluirá un coloquio con ella.

Ya a las ocho de la tarde la Praza do Concello acogerá la concentración feminista y la lectura de la declaración institucional del Concello de Bueu, en el que se hará referencia al ahondamiento en la brecha de género debido a las altas tasas de empleo temporal femenino y a la destrucción de puestos de trabajo. La edil de Igualdade, Ana Isabel Otero, también anuncia que el gobierno local trabajará en los próximos meses para que una de las plazas del municipio pase a ser denominada Praza das Mulleres.

El viernes 10 la sala multiusos del Centro Social do Mar acogerá a partir de las 20 horas la presentación del libro “Así fala Penélope. Unha antoloxía de xénero”, de Marta Dacosta, que irá acompañado de un recital poético de Lucía Novas junto a alumnas del IES Johán Carballeira. Y a las 21 horas se proyectará en el propio Centro Social do Mar el filme “The Assistant”, con el Cineclub Bueu. La entrada será gratuita hasta completar el aforo. El sábado a las 21 horas habrá un cuentacuentos para adultos en el Centro Social do Mar con el título “8(M)uller”, de Trémola Teatro, también con entrada gratis. Para finalizar el viernes 17 en la sala multiusos se hará el homenaje a la Bueuesa Senlleira a cargo del Clube Golfiños, que recaerá en Carmen Outeda.

La programación se completa con las jornadas gastronómicas en femenino del 8 al 12 y con actividades para los centros escolares en la Praza Massó: “Xogando sen xénero” el 8 y 10 de marzo de 11 a 13 horas, y “Pintura urbana: Asun González e Franck Sastre”, los mismos días, pero de 17 a 18 horas.