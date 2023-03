El nuevo callejero de Coiro registra 24 lugares, nombra más de 100 calles y afecta a 1.800 casas

Después de más de un año de exposición del callejero de Coiro, que pudo ser examinado en el Centro Cultural de la parroquia por los vecinos, la propuesta que el gobierno pretendía llevar a pleno tuvo que retirarse a última hora, por algunas discrepancias puestas de manifiesto por la oposición. La principal diferencia expuesta por el PSOE es que no figuraba la calle dedicada al portero internacional de la selección española de balonmano, Rodrigo Corrales. Al final, unos y otros coincidieron en que la mejor elección era que la denominada calle Asturias, que es la que une la rotonda de O Gordo con la de A Rúa. Antes se había barajado la opción de que una pequeña calle donde está la casa de su madre.

El próximo lunes se reunirán todos los portavoces y de ahí ya se pretende sacar una propuesta definitiva para que sea aprobada por el pleno de la corporación municipal inicialmente, con un periodo de exposición pública de 20 días antes de su aprobación definitiva. A continuación se trasladará el acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE) para su codificación. Más tarde se procederá al trabajo de calle, que consiste en la instalación de placas y números con el nombre de cada calle y su posterior implantación en el padrón municipal y envió al Catastro. Todo este proceso burocrático puede durar un año y más en que sea efectivo.

La nueva rotulación de las calles afecta a algo más de 7.000 habitantes y a 1.800 casas, además de 24 lugares. Hay que tener en cuenta que que parte de la urbe de la villa de Cangas se encuentra dentro de Coiro, como la avenida de Ourense, la zona de O Concello, el Espíritu Santo o el barrio de O Forte.

En Coiro hay 24 lugares: Agualevada, Boubeta, Carballal, Castrillón, Costeira, Cruceiro, Devesa, Espíritu Santo, O Forte, Gruncheiras, O Iglesario, Miranda, Outeiro, Parada, A Pedreira, Reboredo, A Retirosa, Romarigo, Rosada, A Rúa, Trigás, Verín, Xielas y Xistro. Donde más calles hay en el Espíritu Santo, sin embargo, nuevas solo aparecen rúa Esqueiro, , Camiño de A Rúa y rúa do Cañoto; en A Rosada son todas las calles nuevas: Bondiñeiro, Parisa, rúa da Raposa, da Rozada, do Viveiro, de Xan Portela, de Pentes; en el barrio de O Forte aparece como nueva la calle del poeta Bernardino Graña; en Romarigo aparece como novedad la calle Atenas 2004, que dan nombre a las del campo de fútbol y travesía campo de fútbol. La intención es cambiar el nombre de Atenas 2004, que figuraba en la propuesta de 2005. Todos coinciden de que sería oportuno cambiar el nombre. En A Pedreira, como señalamos con anterioridad, figura la calle Asturias, que es la que llevará el nombre del jugador de balonmano Rodrigo Corrales. En A Retirosa son todas las calles nuevas: Barreiros, da Retirosa, da Videira, Xanfreira, de Xibás y en Parada son también todos los nombres nuevas: rúa Agrela, rúa do Canudo, rúa da Parada, rúa da Rubiña, da Agualevada, rúa das Latas y rúa subida o Pardineiro. Lo mismo ocurre en O Xistro con las calles O Xistro de Pentes, da Rubiña, do Viveiro, de Xan Portela y de A Xunqueira, lo mismo que en los lugares de Tigrás, Verín, Xeilas, Agualevada, A Boubeta, O Carballal, O Castrillón y A Costeira.

El Espíritu Santo aparecen las calles Daríns, Boticaria, do Carballo, Casares Mouriño, Concepción Arenal, avenida Espíritu Santo, Granxa do telleiro, Paseo Marítimo, avenida de Ourense, Pereiriña, rúa dos Pinos, calexón dos Pinos, calexón dos Pinos, Rapadouro, Rodeiriña, Telleiro, Esqueiro, Manuel Vivero, Camiño da Rúa y Cañoto.

Solo queda Cangas

En el año 2005, el pleno de la corporación municipal aprobó el nuevo callejero del municipio. La Gerencia del Catastro, en 2014, comunicó al Concello de Cangas su intención de volcar en su base de datos las nuevas calles y los nuevos números. Se estaba refiriendo a los trabajos del nuevo callejero de O Hío y Aldán. El principal objetivo de este trabajo es actualizar un callejero que había quedado desfasado debido principalmente al boom urbanístico, que dejó al descubierto la apertura de nuevas calles y caminos que estaban sin nombrar. Las asociaciones colaboraron estrechamente con el Concello de Canas en la labor de elaborar el nuevo callejero de todas la parroquias del municipio, otorgando prioridad a los topónimos y escapando de los homenajes. Supuso una amplia labor que ahora empieza a ver sus frutos y que evitará las confusiones a los carteros, que ya no son aquellos de otros tiempos que conocían perfectamente la zona y cada uno de los vecinos. Solo queda pendiente aprobar el callejero de la parroquia de Cangas, tras haberlo hecho en Aldán, O Hío y Darbo.