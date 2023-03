Moaña, inmersa no galego

Ata 1.783 estudantes de Moaña participan, dende onte, na campaña 21 días en galego. Trátase da quinta edición dun programa que o Concello pon en marcha cos centros educativos para conseguir que a mocidade do municipio adquira o hábito de falar na lingua propia, a través do compromiso de empregar o galego ás 24 horas do día. O alumnado dende 3º de Primaria en adiante adquiriu este compromiso. Os que dean o paso levarán unha chapa identificativa. Para os máis cativos o programa céntrase nunha serie de actividades en galego.

Como novidade o Concello repartirá entre todos os colexios o xogo de parellas e memoria “Lembra Moaña”, creado e deseñado pola empresa local Afouta, para que os pequenos de 3 a 6 anos xoguen mentras aprenden palabras en galego con debuxos que reflexan conceptos propios de Moaña como “Fisgón”, “Mámoa”, “Xunqueira” ou “Chalana”. O alumnado de Primaria tamén recibirá o xogo de mesa “Vacaloura”. Entre as actividades de reforzo haberá obradoiros de regueifas para os estudantes de 5º de Primaria cunha gala final o martes 21. O alumnado de 1º de Bacharelato xa comezou os obradoiros de portugués mentras que os de 6º de Primaria terán os seus propios, de acercamento á lusofonía, baixo no nome “O mundo de Inho”. En total son 1.783 os rapaces que participarán en todas as actividades, un número significativamente superior ao de anos anteriores. Para os maiores de 3º de Primaria que completen o reto de falar só na lingua propia haberá un concerto do grupo musical Fillas de Cassandra, o 28 de marzo nos Xardíns do Concello. A alcaldesa dictou un bando pedindo a implicación da sociedade