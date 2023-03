El gobierno levantará el reparo de Intervención al pago de asignaciones a grupos políticos

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), tiene la intención de levantar el reparo suspensivo que Intervención realizó al pago de las asignaciones a grupos políticos con representación en la corporación municipal por no presentar justificantes de los ejercicios 2021 y 2022 (solo el PSOE presentó facturas) . Lo adelantó ayer el primer teniente de alcalde y portavoz del grupo que está en el gobierno, ACE, Mariano Abalo.

El edil manifiesta que no hubo precedentes y que se tratan de cantidades que no son demasiado importantes. Afirma que nunca llevó la contabilidad de estos gastos y que a él le consta que la mayoría de los grupos gastan las asignaciones en el pago de alquileres de sus sedes, facturas de la luz, agua y basura de las mismas y gastos de telefonía del local. Sostiene Mariano Abalo que Intervención realiza el reparo suspensivo para cubrirse las espaldas, pero que nunca mandó llamar a los portavoces de los grupos políticos para que presentaran de forma urgente las justificaciones de los gastos. Asegura Mariano Abalo que el Concello no puede dejar de pagar las citadas asignaciones, como tampoco lo hace con las nóminas de los trabajadores municipales, que son motivo también de reparo todos los meses por parte de Intervención.

También reconoce que existe algo de dejadez por parte de los grupos políticos a la hora de presentar estos justificantes y también habla de complejidad, sobre todo para los partidos pequeños, ya que no es una tarea fácil ese trabajo. Mariano Abalo niega que hubiese algún tipo de intención por parte de ACE de incluir a sabiendas a Aurora Prieto dentro de su grupo municipal para cobrar más por asignación, cuando ya no formaba parte del mismo. Dice que es achacable a un error administrativo, del que no se puede culpar a la regidora local, que firmó la propuesta que le entregó la secretaría. Como tampoco es culpable de que figurara en la propuesta menos dinero al PSOE del que le correspondía. Insiste en que se trata de un simple error.

El grupo municipal del PP, a través de su portavoz económico, Pío Millán, reconoce el retraso y afirma que se debe a una situación más personal que de otra índole. Asegura que en breve presentará ante Intervención los justificantes y menciona que hace meses que el técnico municipal hace referencia a ellos en los reparos que realiza y que siempre son levantados por la alcaldesa Victoria Portas.

Por su parte, el portavoz de Avante!, Tomás Hermelo, señala que desconoce el motivo por el cual existe el retraso en presentar los justificantes ante Intervención y manifiesta que las asignaciones del Concello van destinada a los gastos derivados de su sede. Mientras tanto, la portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, nos descubre una manera distinta de funcionar. Asegura que las cuentas del grupo municipal se controla desde la Comarcal y por lo que ella sabe siempre se realizaron en tiempo y forma, por lo que ignora este retraso de dos años. Desconoce a qué se puede deber. También muestra su extañeza porque dice que si hubiera retraso en la presentación de los justificantes se le avisaría desde Intervención, algo que no pasó y asegura que “nuestras cuentas están fiscalizadas y claras”. Claro que Intervención no opina lo mismo, porque faltan dos año por justificar. Este departamento recuerda que las cantidades deben ser objeto de justificación por tratarse de fondos públicos, de acuerdo con el trámite que establece el Reglamento Orgánico Municipal. “En cualquier caso, Intervención considera contrario a derecho proceder a la aprobación de nuevas aportaciones sin tener presentado justificaciones. En dos años, los partidos cobra en total 50.400 euros.