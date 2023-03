Conmemora el 8-M con la exposición “Miñas veciñas”, manifestación, teatro y proyecciones

El Concello de Cangas arranca ya desde este primero de marzo los actos de conmemoración del Día da Muller con la exposición “Recuperando a historia das miñas veciñas II”, que se podrá ver en la casa consistorial hasta el día 13 y que incluye trabajos en lona de vecinas destacadas del municipio, realizados en marzo de 2022 por el alumnado de los centros educativos Ceip Castrillón, colegio Compañía de María, Ceip O Hío y la Asociación Cultural A Cepa. En esta ocasión las lonas se dedican a Casilda Alfaro, Mónica Camaño, María Soliño, Olga Sotelo, Teresa Portela y Carmen Sotelo Gutiérrez, que representan a Cangas en el mundo del teatro, de la escena, de la historia, en la lucha contra el cáncer, el deporte o la actividad de la asociación cultural A Cepa como monitora del taller de punto de cruz. Es la continuidad de la exposición del año pasado que tuvo como protagonistas a Dolores Blanco, Fina Acuña, Belén Guimeráns, Ana María Soto Landeira, Carmiña Pérez Alonso y al colectivo de abuelas como reconocimiento a los cuidados.

El propio día 8 de marzo, además de la tradicional manifestación desde la Praza do Concello, a las 20:00 horas y lectura de manifiesto, la Capela do Hospital acoge el contacuentos “Mulleres de pedra” con María da Pontragha, a las 18:00 horas y con entrada libre. Ella es educadora y antropóloga y desde siempre mantuvo un vínculo muy fuerte con la tradición oral, a través de la música como de la palabra en sí. En l a obra trata de mujeres duras como piedras.

El viernes día 10 se proyecta en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela la película infantil “Raia e o último dragón”, en colaboración con el Cineclub. Será a las 18:00 horas con entrada libre. Al día siguiente, sábado día 11, a las 10:30, la asociación sociocultural A Illa dos Ratos organiza la ruta “Historia das mulleres de Cangas”, que requiere inscripción previa en el WhatsApp 611 080853.

La programación del 8-M prosigue el viernes 17 con la proyección del documental María Lejárraga, en colaboración con el Cineclub y con entrada libre en el auditorio. Se trata de un documental ficcionado, dirigido por Lauran Hojman, que narra la historia de esta escritora y pionera del feminismo en España durante los años 20 del siglo pasado y cuya producción vio la luz bajo el nombre de su marido, el empresario teatral Gregorio Martínez.

El jueves 30 de marzo está prevista una charla de Mari Álvarez Lires sobre “Mulleres esquecidas do noso mar”. Doctora en Química, pertenece al comité asesor en igualdad de la Universidad de Vigo. Será en el auditorio municipal en donde se inaugurará la exposición “Achegas das mulleres á sustentabilidade do mar” y “O mar das mulleres. Sustentable e produtivo”, que podrá verse hasta el 28 de abril. Se trata de un proyecto de la Diputación, la Unidad de Igualdade de la Universidad de Vigo y el Campus de Excelencia Internacional Campus do Mar, con la colaboración del Museo Massó.

De forma paralela, la Asociación de diagnosticad@s de cáncer de mama (Adicam) inaugura este viernes en su sede de la Casa da Bola la exposición de fotografías “Mulleres” de José Montejano y el jueves, 9 de marzo, la Asociación Memoria Histórica 28 de agosto organiza la charla “Mulleres na República/Mulleres no Franquismo: a ilusión quebrada” con Mari Álvarez Lires.