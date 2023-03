Helaba la noche y el termómetro de la ambulancia del 061 marcaba un grado. Alrededor de 60 vecinos habían bajado por la escaleras lo más de prisa posible alertados por los timbres de las puertas y de los telefonillos de los portales. Reinaba la confusión porque en las escaleras había humo y las noticias que habían llegado hasta ellos dejaban abiertas todas las posibildades. Solo cuando estaban fuera del edificio pudieron confirmar que el incendio se producia en los garajes, concretamente en la planta menos uno. La mayoría habían bajado con lo puesto y poco más, con los niños a la carrera, quien los tenía. En esos momentos no hay mucho tiempo para pensar. Así que, de repente, se encontraron con una noche helada, sin demasiada protección para hacer frente a estos disparantes del tiempo. Pero como me dijo en una ocasión un veterano coronel de la benemérita: "Para eso está la Guadia Civil" . Y lo estuvo, porque sus coches sirvieron de alojamiento para algunos niños que tiritaban de frío y sueño. Como también estuvieron las ambulancias, abiertas para que la gente entrara en calor e incluso fueron refugio de mascotas. Hubo quien tuvo tiempo de volver a subir y recoger ropa de abrigo y mantas. El frío helaba hasta las entrañas, al mismo ritmo que las llamas calcinaban cuatro vehículos y dos motos y derretían desagües que complicaban la vuelta a casa. De hecho, la posibilidad de realojar se planteó. La sugirió la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, cuando por la mañana acudió al lugar. Al mediodía, los vecinos, tras una primera evaluación de daños, no estaban por la labor. Preferían esperar. Por un día o dos no les valía la pena.El portal más afectado era el segundo. No tenía ni agua y desagües. Pero se daban tiempo optimistas de cara a recuperar los servicios. La luz se recuperó muy pronto. El problema eran los desagües, derretidos por el calor, que hacían que el agua de los servicios cayera directamente a los garajes.

Nada se sabe del origen del incendio. Según el jefe de bomberos del Parque Comarcal de O Morrazo, Patxi Mariño, las causas son desconocidas. Comentó que una unida de investigación de la Guardia Civil vendría para la semana para realizar una inspección minuciosa. En los corrillos de la noche había circulado la información de que un indigente acostumbraba a utilizar los garajes de este edificio de cuatro plantas y tres bloques, para dormir. Así que los bomberos entraron con precaución. La prioridad era confirmar la presencia de un indigente que presumiblemente dormía en una zona del garaje que no estaba afectada por el humo. Rastrearon con una cámara térmica el lugar donde podría estar. No se encontró a nadie y esta certeza fue la que dio el pistoletazo de salida para que los bomberos procedieran a la extinción inmediata del incendio. Fue un trabajo rápido porque el fuego se localizó pronto, aunque ya había cuatro coches y dos motos calcinados. El humo había afectado a otros muchos vehículos. Porque los garajes del edificio, de 80 viviendas, aunque solo 30 están habitadas, albergan también vehículos de personas que no viven en edificio. Muchos de ellos se encontraron con las consecuencias del incendio cuando iban a recoger sus coches a las 07.00 horas de la mañana. Comentaba una vecina que hubo muchas personas que no pudieron ir a trabajar porque no pudieron sacar sus vehículos.