Una pena de grafiti.

Están escondidos en la fachada trasera de las casetas de los marineros. Con las posibilidades que tenía este sitio para hacer murales bien hechos como se hacen en otros municipios, es una pena que estén tan mal aprovechado. Podría haber verdaderas obras de arte.

Cangas Decide decide hablar después de cuatro años de largo silencio

Vamos a ver. Resulta que ahora Cangas Decide decide que tiene algo que decir, cuando estuvo callado durante largos cuatro años en los que hubo de todo en este municipio. Sin embargo, el partido que lidera José Luis Gestido no dijo ni esta boca es mía. Tal vez silenciado por la sonora bofetada electoral que él y Ciudadanos recibieron en las urnas en mayo de 2019. Y no solo dice que tiene algo que decir, sino que habla de caras nuevas. Si se celebra esa asamblea que Gestido dice que quiere para saber si está en disposición de presentarse como candidato verán ustedes las caras nuevas que hay. Gente exiliada de otros partidos, donde no faltará la derecha reaccionaria. José Luis Gestido sabe perfectamente que la presencia de su partido en el campo electoral no hará nada más que embarrarlo. También dice mucho de sus intenciones que hubiera salido sus intenciones al poco de anunciar el Partido Popular que José Enrique Sotelo era otra vez su candidato; su adversario político. Lo que es anacrónico es que los que sí estuvieron durante cuatro años hablando, diciendo lo que tenían que decir, opten por el silencio electoral. Nos estamos refiriendo a Avante!. La demoscopia en Cangas está difícil, casi imposible.