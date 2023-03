Moaña anima a participar desde hoxe na V edición da Campaña 21 días en galego na que se involucran todos os centros educativos do municipio. Desde o Concello sinalan que “a infancia, a rapazada e a mocidade propuxéronse usar a nosa lingua ata o 21 de marzo como un reto para adquirir un novo hábito e mergullárense de cheo no uso da nosa lingua” e anima a toda a viciñanza a arroupar e acompañar a comunidade educativa no seu camiño para “capacitarse” en galego e, de paso, atoparse consigo mesma e darlle uso e utilidade ao idioma.

“Aspiramos a que os 21 días en galego se convertan no estímulo que incremente a presenza da nosa lingua entre a xente nova durante todo o ano contribuíndo a preservar o noso principal sinal de identidade ao deixar un legado para o futuro. Onte en Santiago, preto de 700 persoas entre alumnado, profesorado e coordinadoras e coordinadores dos equipos de dinamización da lingua galega déronse cita no Edificio Fontán do Gaiás para intercambiar experiencias e compartir unha tarde chea de actividades, teatro, baile, rap, desfile de moda e xogos, dentro desta V edición do programa de dinamización lingüística 21 días co galego, que en Galicia promove a Xunta co obxectivo de estimular o uso oral da lingua galega entre a xente nova tanto dentro como fóra dos centros de ensino.