Intervención bloquea el pago de las asignaciones a grupos políticos de Cangas por no justificarlas

La propuesta de la Alcaldía de Cangas para hacer frente al pago de las asignaciones a partidos políticos del mes de diciembre presenta importantes irregularidades que el informe de Intervención pone de manifiesto y descarta informar a favor de la misma. Destaca el hecho de que, excepto el grupo municipal socialista, los demás partidos políticos, con representación en la corporación municipal, presentaron justificaciones relacionadas con los pagos percibidos en los ejercicios 2020 y 2021. El informe señala también que no consta que el pleno requiriese esa información a efectos de fiscalización en los términos que establece la normativa, como tampoco que Intervención tenga justificación de los gastos correspondientes a ejercicios anteriores. Sí aparece que con fecha del 29 de diciembre de 2022 el grupo municipal socialista justifica la dotación correspondientes al ejercicio 2022, incorporada al expediente 2968/2022. “No consta a esta Intervención que los restantes grupos políticos presentaran justificación de las aportaciones recibidas. Estas cantidades deben ser objeto de justificaciones por tratarse de fondos públicos, de acuerdo con el trámite que establece el Reglamento Orgánico Municipal. En cualquiera caso, esta Intervención considera contrario a derecho proceder a la aprobación de nuevas aportaciones sin que antes se presente justificación de las dotaciones aprobadas anteriormente”. Se asegura, también, que existe crédito en los presupuestos para hacer frente a este pago.

Intervención señala que resulta necesario que, antes de proceder a la aprobación de nuevas aportaciones económicas, se justifique por parte de los grupos municipales las aprobaciones abonadas con anterioridad y de deberían haberse justificado por el imperativo del artículo 17 del Reglamento Orgánico Municipal.

La falta de justificación es motivo suficiente para que el Interventor repare con efectos suspensivos el pago de las asignaciones a partidos políticos y pide que se requiera a los grupos políticos municipales para que procedan a la justificación de las aportaciones percibidas y no justificadas.

Pero Intervención detecta más errores en la propuesta presentada por la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE). Este departamento se ve en la obligación de recordar al grupo municipal de ACE que ya no cuenta con cuatro concejales, sino con tres: Victoria Portas, Mariano Abalo y Adrián Pena, porque Aurora Portas ya no pertenece al citado grupo, al haber dimitido de sus cargos en el gobierno y pasar a la denominación de concejala no adscrita. El recordatorio se hace porque en la propuesta de Alcaldía figuraba que había que pagar a ACE la cantidad de 120 euros; lo que supone 30 euros por miembro. Pero este grupo municipal está con tres miembros desde el 5 de diciembre, por lo que le corresponde un importe de 90 euros, a los que hay que añadir 390 euros de fijo mensual. Otro “error” que fue detectado por Intervención en la propuesta de la alcaldesa Victoria Portas es que al PSOE se le asignaba 390 euros mensuales fijos, cuando le corresponden 420: un fijo mensual de 300 euros más el importe de 120 euros por el número de miembros, lo que totaliza 420 euros.

La cantidad de dinero que debe ser liberada por asignación a grupos políticos asciende a 2.100 euros. Es la primera vez que se hace pública este reparo de Intervención al pago de asignaciones a grupos políticos. Eso no quiere decir que antes no hubiera sucedido.

Obligación de llevar una contabiliad específica que se debe poner a disposición del pleno

En este mandato que ya tiende a su retirada, el pago de asignaciones a partidos políticos quedó de la siguiente forma: 300 euros mensuales fijos más 30 euros por concejal. De esta forma, el partido que más dinero percibe al mes es el PP, con 510 euros; le sigue el PSOE, con 420; y ACE, Avante! y BNG con 390. Existe la extendida creencia de que estas cantidades no deben justificarse, pero nada más lejos de la realidad. La base de ejecución de los presupuestos establece que cada grupo político deberá llevar una contabilidad específica de su dotación que pondrá a disposición del pleno de la corporación siempre que este lo pida. De estas cantidades, cada grupo municipal está obligado a llevar una contabilidad específica, no pudiendo dedicarse por los grupos al pago de remuneraciones de personal o cualquier tipo de servicio de la corporación, ni a adquisición de bienes que puedan construir activos fijos de carácter patrimonial. El control interno se realizará por Intervención y las dotaciones se podrán destinar a la siguiente clase de gastos: alquiler, material de transporte, mobiliario, equipos para proceso de información, material para procesos de información, material, abastecimiento y otros, material de escritorio, ordinario no inventariable, prensa, revistas, libros, material informático no inventariable,comunicaciones, transportes, gastos diversos, atenciones protocolarias y representativas, publicidad y propaganda, jurídicos, reuniones y conferencias, trabajos realizados por otras empresas, valoraciones y peritajes, además de estudios y trabajos técnicos.