Carro reprocha a los promotores de Paco Ferreira como Fillo Adoptivo que no contaran con la oposición

El activista vecinal de Moaña Paco Ferreira, fallecido en diciembre de 2021, no estaría satisfecho con la controversia que ha generado la propuesta para nombrarle Fillo Adoptivo de Moaña a título póstumo que inició la Asociación de Vecinos de Tirán, que él presidía, y que debió de salir adelante por unanimidad en el pleno, pero que, sin embargo, se aprobó por mayoría de los grupos de gobierno BNG y PSOE y la abstención de la coalición independiente XM y PP. No le gustaría porque tal y como defendió la alcaldesa, la nacionalista Leticia Santos,y los portavoces del PSOE, Marta Freire, y del BNG, Odilo Barreiro, fue una persona dialogante, que frente al conflicto siempre ofreció diálogo, “con el que se podía hablar, dialogar y discrepar”.

El concejal de XM y candidato del PP a la Alcaldía en las próximas elecciones, Javier Carro, insiste en explicar su abstención, más allá de lo que señaló en el pleno de que los promotores solo se habían dirigido a una parte. La iniciativa del nombramiento de Paco Ferreira como Fillo Adoptivo partió de la Asociación de Vecinos de Tirán con el apoyo de 428 firmas y de 11 colectivos. Carro defiende que XM y PP tienen voz propia y portavoces distintos y que en el pleno del pasado jueves él lo hizo como portavoz de XM. Asegura que lo que dijeron la alcaldesa y la portavoz del PSOE es “faltar a la verdad”, cuando en la réplica a Carro tras haber reprochado que los promotores solo se dirigieron a una parte, ellas le recriminaban que no hubiera comparecido en la junta de portavoces en la que la alcaldesa dio cuenta de la propuesta de inicio del expediente a Paco Ferreira. Carro asegura que se refería al “orador de la petición, Luis Chapela, “que solo se refirió a una parte de la corporación, excluyendo a la otra parte, en este caso a toda la oposición”. Aclara que ninguna de las asociaciones que promueven la nominación, “con todo el derecho democrático a ponerla en marcha”, se pusieron en contacto con la coalición independiente “y estamos con todo el derecho democrático a manifestarnos en contra, a favor o a abstenernos como así hicimos”.

Recuerda al grupo de gobierno, al que califica de prepotente, que en este tipo de nombramientos “siempre hubo conversaciones, y no solo en esta legislatura, si no en la anterior y, por lo tanto, no se pueden hacer los locos a la hora de criticar su propia negligencia, impropia de un gobierno, al intentar aprobar el expediente pasando por encima de los demás”. Recuerda que Paco Ferreira criticó la labor del gobierno, no solo en contadas ocasiones en papel, si no en vídeos en redes sociales “y ahora, un año después, presumen de su personalidad”, en una actitud que califica de hipocresía. Señala que con Paco Ferreira él tenía muchos puntos dispares, pero no tantos como para que los promotores de su nominación no quisieran contar con él o con el otro grupo de la oposición, por lo que se ha sentido menospreciado por “un orador y representante vecinal: “Aquellos que piensan que todo vale en política, se equivocan. Hay formas de buscar la unanimidad sin tener protagonismo tan próximo a las elecciones del 28 de mayo”.