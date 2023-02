Na memoria de Antonio Queimaño Barreiro

Os montes do Morrazo perderon un gran aliado. Os montes da parroquia de Coiro, moito máis, un libro de sabedoría que se pecha e xa non se pode abrir. Unha persoa sempre preocupada polo monte; este sempre foi o seu compañeiro, e por iso quería o monte, coidándoo, defendéndoo. Tamén perdeu un gran compañeiro o gaio, pois mentres este sementaba por todo o monte, Antonio plantaba centos de árbores, castiñeiros, cerdeiras, bidueiros, faias, freixos e carballos. O seu labor era semellante ao do gaio, pois andaba lixeiro, atento, buscando o mellor terreo onde plantar, con boa terra, preocupado por darlle a cada árbore o mellor lugar, grazas a el temos `por todo o monte veciñal gran cantidade e variedade de frondosas.

Organizou e participou plantacións xunto con moitos comuneiros/as e colaborou con varias xeracións de estudantes dos colexios de A Rúa e Castrillón, e do Instituto de Rodeira. Como bo mestre, dáballe explicacións sobre as distintas especies de árbores, dos usos e costumes do monte así como do manexo do sacho a toda a rapazada, formando futuros comuneiros/as. Fixo moitas plantacións nos montes de Coiro, nos lugares de Chan de Loureiro, A Queimada, Chan de Coiro, O Couto (a carón de Pedra Longa), Espiñeiro, Monte Pequeno, tamén nos colexios de A Rúa e Castrillón e mesmo no Muiño de Fausto, do que foi un dos protagonistas da restauración e recuperación.

Xuntos andamos moitos quilómetros de monte a través, ollando mallóns, muros e balados. Recoñecemos regatos, mananciais, sempre con coidado, observando todo o que o monte ten, herbas, estrume, piñas, landras, castañas e mirando os paxaros voando ou pousados nas árbores, descubrindo os niños e respectándoos. Foi un gran mestre para a veciñanza comuneira.

Home, cunha enerxía impresionante e cunha calma contaxiosa, con mais de 40 anos de activismo no monte veciñal, sempre presente, participando e organizando a mellora da nosa contorna e fomentando a participación da veciñanza, axudou a facer as fontes de Espiñeiro, A Coviña, a restauración da fonte e lavadoiro dos Lagos, e outras pozas de auga para a prevención de incendios.

Colaborou xa nos anos oitenta na creación do viveiro de castiñeiros de Donón, na Comunidade de Montes do Hío, castiñeiros que logo se plantaron en Coiro e dan agora unhas castañas moi saborosas e de boa calidade.

Sempre estará con nos, en cada árbore, cada pedra, cada camiño e no ar dos nosos montes.

Grazas Antonio, na Parroquia de Coiro sempre estarás presente.

* Xunta Reitora da Comunidade de Montes da Parroquia de Coiro