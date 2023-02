El Entroido de Javier Carro

No se puede decir que Javier Carro no tenga sentido del humor en carnaval. Aquí está posando con el dibujo que le dedicaron en la comparsa Animodo. Los carnavales antes de elecciones siempre dan más juego.

A David Cal le ha salido un duro competidor con Purro

Manuel González “Purro” no es solo un gran maestro de la carpintería de ribera, también es un maestro comparseiro. Así se lo reconocieron este viernes en el festival de comparsas del Bueu Atlético. Y el hombre anda bien agudo y despierto de sentido de humor. Estos días preguntaba cuántas medallas olímpicas tiene David Cal porque con todos los reconocimientos y homenajes que recibe en los últimos años hasta le puede dar alcance y superarle. No es poca cosa. Y no vamos a decir que Purro está en condiciones de hacerle un traje a nuestro David Cal, que lo de la costura no es lo suyo. Pero sí que nos consta que a sus ochentaytantos sí que aún le puede hacer un barco. ¡Qué las mañas nunca se pierden!