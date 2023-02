Moaña y Bueu finiquitan el Entroido

“No hay que llorar, que la vida es un Carnaval”. Con los sones de Celia Cruz intentado consolar a los más devotos, Moaña y Bueu despidieron ayer, hasta el próximo año, las celebraciones de Entroido. Fue en la calle, como corresponde a este tipo de tragedias, donde miles de personas dijeron adiós a la Sardiña y al Paxaro de Mal Agoiro entre llantos por una pérdida que es fugaz, porque hoy ya queda un día menos para la siguiente edición. “Nos acabamos de enterar de una anécdota que nos sirve para las próximas letrillas”, confesaban integrantes de una de las comparsas que animaban con música y colorido los tradicionales desfiles.

En Moaña el gran broche de oro a más de una semana de Entroido comenzó con retraso. Cuando las 12 comparsas que desfilaron este año por todo los barrios estaban listas en el entorno de la rotonda del Portal do Almacén partió la comitiva. En las aceras, en donde se agruparon cientos de vecinos, también se veían disfraces. Familias enteras se disfrazaron con ideas tan dispares como astronautas, punkies o indios con canoas “rodantes” incluidas. No faltaron las “choronas” detrás de la gran Sardiña, que fue quemada en la Alameda.

Moaña cerró sus noches festivas el sábado, con un festival en la carpa de la Alameda del que salieron los premios de esta edición. La comparsa femenina Follas Novas fue galardonada con el mejor disfraz. Acudió este año de Úrsula, el personaje de la película “La Sirenita”. La mejor canción fue Popurrí Merengues, de la comparsa Os Combois, que repasó varios temas del último año como la falta del servicio de urgencias, los controles de la Policía Local o el incendio de la planeadora de Meira.

El Paxaro de Mal Agoiro encabezó la comitiva en Bueu, donde el centro urbano, al igual que variostramos de viales desde las parroquias –como en la recta de O Pión, en Beluso– quedaron cerrados al tráfico desde primera hora de la tarde y muchos conductores se vieron obligados a dar largos rodeos también para encontrar aparcamiento. Tras el símbolo del Entroido bueués desfilaron centenares de uniformados, encabezados por la Guardia Real británica, versión Os do Pinsel, y seguidos de As Tinta Femia, que escenificaron el acompañamiento a la Reina Madre, féretro incluido.

As Faltriqueiras y Marcha Loca, como tribu india llegada de Aldán, le daban escolta, al igual que otras murgas, carrozas de colegios (entre ellos el Virxe Milagrosa, Eduardo Pondal y Anpa Cabo Udra) y un batallón de espontáneos que iban más por libre con disfraces de jabalí, de Mickey Mouse y de Minnie, de payasos o de guardias civiles y policías locales, algunos incluso motorizados. Tampoco faltaron a la cita los nostálgicos de la emblemática Sala Paraíso, que regresó a Bueu con equipo de megafonía entonando las canciones de despecho de Shakira o de lambada, con las parejas respondiendo en apretados bailes sobre el asfalto, mostrando ombligo en una tarde de sol radiante, aunque con más calor en la comitiva que en el resto del ambiente.

La juerga remató con la quema del Paxaro de Mal Agoiro, con el deseo de que el tiempo corra a favor del próximo Entroido y con la entrega de galardones a las mejores comparsas y agrupaciones del carnaval de este año. El primer premio en las comparsas fue para As Tinta Femia, el segundo para Os do Pinsel y el tercero para As Faltriquieras. En lo que respecta a las agrupaciones de más de 15 integrantes, el primero fue para el ANPA Cabo Udra, el segundo para ¿Dónde están las llaves? y el tercero para Mariolanda. También un primer premio en la categorías de agrupaciones de entre 3 y 15 componentes, para Volve Paraíso, y de parejas, para Lobo e Porco Bravo de Pampa.