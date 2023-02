El Bueu Atlético organiza el viernes un segundo pase de su festival de comparsas, que servirá para cerrar definitivamente la programación del Entroido en el municipio. Será a partir de las 21.00 horas en la Casa do Pobo de Beluso y estarán Os Mulos, As Tinta Femia, Vou nun Bou, As Faltriqueiras y Os do Pinsel, todas de Bueu; Vaille Dando, desde Moaña; y Marcha Loca, de Aldán.