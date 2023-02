Patrimonio autoriza retirar la simbología franquista de las iglesias de Bueu

Primero fue la autorización del Arzobispado de Santiago y ahora llega la de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. El departamento autonómico acaba de trasladar al Concello de Bueu su permiso para proceder a la retirada de la simbología franquista que se conserva sobre las iglesias San Martiño de Bueu y las de Santa María de Cela y Beluso. La intención del gobierno local es acometer esta retirada de manera “inmediata” y los técnicos estiman que los trabajos no deberían prolongarse más allá de 15 ó 20 días.

La Dirección Xeral de Patrimonio estudió el proyecto de intervención remitido desde el Concello, elaborado por la empresa Árbore, y contó el visto bueno de la Subcomisión de Conservación do Patrimonio Histórico, Artístico e Documental da Igrexa Católica en Galicia. Este órgano asesor argumenta que la intervención propuesta sirve para “la eliminación de unos añadidos del siglo XX de las fachadas, que entorpecen la contemplación del bien y que interfieren en la concepción histórico-artística de las fachadas antiguas de las iglesias”. Así, se concluye que “no se encuentra impedimiento” alguno para ejecutar los trabajos y que son “compatibles con la protección del patrimonio cultural”. Tan solo se requiere que la obra sea ejecutada por una persona titulada y que cuente con la autorización del Arzobispado de Santiago, que ya se pronunció de manera favorable en diciembre.

Los tres edificios se incluyen dentro del catálogo de bienes del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y cuentan con un grado de protección integral. La intervención será muy similar en los tres templos: retirar las cruces de bronce y las letras que las acompañan, que recogen los nombres de vecinos del municipio que fallecieron durante la Guerra Civil en el bando nacional. El único caso ligeramente diferente es el de Santa María de Beluso puesto que la simbología no está anclada directamente sobre los muros de la fachada, sino sobre una gran placa de cemento.

La propuesta de redactora del proyecto, la conservadora y restauradora de bienes culturales Iria López, y del arqueólogo Benito Vilas pasa por retirar las letras y las cruces, pero no la placa de hormigón. Por un lado, no está claro si es anterior o no a la colocación de la simbología franquista. Y por el otro, su retirada podría provocar daños en la fachada. Lo que se plantea es lijar su superficie y aplicar un lucido de cal para regularizar y mejorar su aspecto. De esta manera “esta suerte de marco [quedaría] preparado para recibir cualquier otro elemento de carácter exclusivamente religioso”. La intervención en la iglesia de Santa María de Beluso incluye a mayores la retirada de los restos de pintura roja y negra que fueron arrojados hace años.

El presupuesto de los trabajos asciende a 10.000 euros, que se sufragarán a través de una subvención de la Diputación de Pontevedra.

Una intervención “inmediata” y que coincidirá con la apertura del parque del antiguo cementerio

El concejal de Patrimonio de Bueu, Alberto Moital, explica que este proyecto pretende dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica (Ley 57/2007) y de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. La previsión es que los trabajos puedan comenzar a lo largo de los próximos días y en el caso de Bueu se quiere hacer coincidir con la inauguración del nuevo parque público al lado de la iglesia, en los terrenos del antiguo cementerio municipal.

La intervención no consiste únicamente en la retirada de la simbología. Esta labor debe realizarse de la manera menos agresiva para la piedra y al acabar habrá que reparar y cubrir los agujeros provocados sobre los muros. Esa reintegración se realizará con resina de poliéster mezclada con áridos y pigmentos para imitar el soporte original. Desde el Concello de Bueu destacan la colaboración y disponibilidad mostrada desde la Iglesia.