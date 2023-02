O Morrazo disfruta del cocido de Lalín

Hasta 56 vecinos de O Morrazo acudieron al restaurante Villanueva de Lalín, el viernes, para degustar el tradicional cocido de la localidad. Recuperan una tradición que había interrumpido la pandemia.

El tablero político de Cangas no para de agitarse

A solo tres meses de las elecciones municipales, el tablero político de Cangas está más revuelto que nunca. Ni se sabe cuántas formaciones se presentarán. Cangas Decide parece dispuesta a intentarlo de nuevo, algo que no se esperaba a la derecha del tablero. A la izquierda ya sorprendió que Avante! decidiese no concurrir y queda por saber qué pasa con ACE, Izquierda Unida y Podemos. De momento las casas de apuestas no se atreven a aventurar cuántas siglas tendrán su papeleta el 28 de mayo. Esta situación contrasta con la “estabilidad” de Moaña, por ejemplo, en donde parece que apenas se enfrentarán los tres partidos clásicos: PP, PSOE y BNG. Un terreno mucho más abonado para pelear por mayorías absolutas.