O Morrazo vive hoy su último día de carnaval, con los desfiles de Bueu y Moaña. En las calles moañesas se celebra el siempre multitudinario Enterro da Sardiña, con salida desde la rotonda del Portal do Almacén a las 17.00 horas. La comitiva pasará por Ramón Cabanillas para acabar en el aparcamiento del paseo marítimo. En Bueu el Enterro do Paxaro de Mal Agoiro tiene salida de la zona de Massó a las 17.00 horas y la quema en la playa de Banda do Río.