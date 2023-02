Gestido convocará a los “descontentos” de Cangas para “sondear” otra candidatura a las municipales

Cangas Decide, la formación política creada por José Luis Gestido hace ocho años tras sentirse desplazado del PP por José Enrique Sotelo, podría ser una de sus rivales en las elecciones municipales del 28 de mayo. La decisión se confirmará tras una “asamblea abierta a la ciudadanía” que Gestido pretende convocar en las próximas semanas con el fin de “sondear” si el “descontento” que percibe en la calle –tanto por el “caos” que atribuye a los actuales gobernantes como por la “falta de renovación” en las filas populares– requiere una candidatura alternativa. En principio, bajo las siglas ya registradas, pero abierta a otras personas que ya no se sienten a gusto en el PP o en otros partidos, que no tienen afinidades fijas o que quieren sumarse a una propuesta alternativa para dirigir el Concello. Incluso se baraja la integración con formaciones minoritarias que no está claro que vayan a presentarse en esta cita electoral, como Ciudadanos, aunque José Luis Gestido evita concretarlo porque, recalca, “lo primero es saber cómo responde la gente” a su iniciativa y luego “ir dando los demás pasos”.

La convocatoria de una “reunión abierta” surge nada más conocerse la designación de Sotelo como candidato del PP a la alcaldía de Cangas, por séptima vez consecutiva desde 1999, y los reproches de simpatizantes por su “apego al sillón”. Gestido intentó disputarle la presidencia local del partido hace una década, pero fracasó en el intento y fue perdiendo peso y la confianza del máximo dirigente –que, por ejemplo, no lo defendió frente a los ataques de su socio de Gobierno Faro Lagoa– hasta que optó por abandonar el Partido Popular. Creó Cangas Decide, logrando la concejalía en 2015, pero no pudo repetir resultados en 2019, quedando fuera de la Corporación, al igual que Ciudadanos. Si aquellos votos se juntaran, podrían sumar dos o tres actas, calcularon entonces. Pero Gestido no vincula su propuesta solo al centro derecha porque, asegura, él es “un gestor”, más allá de clichés ideológicos, y considera el Concello una “empresa publica” que debe ser regida como tal. Cree que se necesita “experiencia y trabajo”, pero también “caras nuevas, políticas nuevas y motivación” en la plantilla municipal. Dirigentes como José Enrique Sotelo o Mariano Abalo deberían dar un paso al lado, considera, porque “hay que superar la política de confrontación”. “Volvemos al pasado y Cangas debe mirar al futuro con nuevos rostros, nuevas políticas y formas de gestión. Hay que valorar si podemos perder otros cuatro años con más de lo mismo”, abunda. Con todo, quiere confirmar si su análisis es ampliamente compartido, de ahí su decisión de convocar un acto público para decidir si se presenta la candidatura y evaluar las garantías de éxito. Las fechas y lugar más probables son el viernes 24 o el sábado 25 de marzo en la Casa da Cultura, en Rodeira. “No tengo por qué ser yo el cabeza de lista” Aunque suya es la iniciativa y Cangas Decide ya existe como formación política, dispone de estructura e incluso de página web –lo que evitaría trámites de última hora–, José Luis Gestido asegura que en la candidatura que se plantea hay margen para integrar a personas de un amplio espectro ideológico, e incluso está abierto a que sea otra quien la encabece. “No tengo por qué ser yo el cabeza de lista. Se hablaría y debatiría si esto va para adelante”, sostiene, y recalca que no tiene intención de vivir de la política, ni siquiera le compensaría en el aspecto profesional o económico. Su fuerte, abunda, es la gestión, y trataría de aprovecharlo para el Concello. “¿Pactos? Aún no sabemos ni si nos presentamos...” Con respecto a la disposición a pactar con otras formaciones –como el PP de Sotelo– si la suya logra representación y nadie tiene mayoría suficiente para gobernar el Concello de Cangas, Gestido considera precipitado hacer cualquier tipo de cábala, porque antes aún hay que resolver varios trámites. “Hasta que veamos el apoyo social a la propuesta, ni siquiera sabemos si nos vamos a presentar”, zanja.