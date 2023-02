“Mulleres pioneiras, traballadoras, escritoras, mestras... Mulleres que transformaron e fixeron avanzar a sociedade da época na que viviron. Sigamos o seu ronsel”. Con este mensaxe anima a Asociación Cultural A Cepa a participar no “banquete das mulleres” que se celebrará o vindeiro xoves 9 de marzo, ás 14.00 horas, no restaurante O Bruño, a carón da praia de Rodeira. As persoas interesadas deberán anotarse o antes posible a través do teléfono 687 058 736, atendido por Ánxela, vicepresidente de A Cepa, sinalan desde o colectivo.

Excursión cultural Por outra banda, a asociación ten preparado un calendario de viaxes culturais para este ano, 2023. A vindeira cita é “De Barcelos ao mar”, una excursión con percorrido polas localidades e atractivos de Póvoa de Varzim, Muíños de Ofir e Barcelos. O prezo, 42 euros, inclúe autobús, guía, xantar, entradas e seguro. Para apuntarse, atende Ánxela no teléfono 687 058 736.