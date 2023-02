El pabellón Pablo Herbello de Bueu registró ayer un histórico lleno. La ocasión bien lo merecía porque se trataba del 40 cumpleaños del festival de comparsas del Bueu Atlético. Para la ocasión el Concello y el club decidieron organizar una edición especial, con escenario montado sobre la pista y un aforo para unas 1.000 personas.

La cita fue todo un éxito y por el escenario fueron pasando las comparsas As Tinta Femia, Os do Pinsel, los históricos Os Mulos, Marcha Loca (de Aldán), As Faltriqueiras y Vou nun Bou. Tras la actuación de Os Mulos hubo un intermedio, que sirvió para brindar un homenaje a uno de sus históricos miembros: Manuel González “Purro”.

Este festival es el más antiguo de Galicia y nació con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las actividades del Bueu Atlético, en especial sus escuelas base.