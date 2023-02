Flores, amigos de lo ajeno y mucha carga política en Bueu

El Entroido de Bueu celebra hoy uno de sus actos más señalados: el festival de comparsas del Bueu Atlético, que este año llega a las 40 ediciones y lo celebra con un formato especial. El evento se traslada al pabellón Pablo Herbello, con un aforo para 1.000 personas. La productora Play Plan, que organiza el Festival SonRías Baixas, se encarga del montaje y de la grabación del festival, que está previsto que comience a partir de las 21.00 horas. Hoy será posible comprar entradas en taquilla, a 10 euros, y al escenario se subirán las cinco comparsas de Bueu y la murga Marcha Loca, de Aldán.

El festival de comparsas del Bueu Atlético celebra hoy su cuadragésima edición y una vez más será una oportunidad para disfrutar de un repaso en clave de humor a la actualidad y los sucesos más destacados del municipio durante los últimos doce meses. A apenas tres meses de las elecciones municipales a lo mejor hay quien decide hoy su voto.

Las primeras en subirse al escenario en el pabellón Pablo Herbello serán As Tinta Femia, que vienen pisando fuerte y con un cuarto puesto en el festival de Marín. Entre sus letrillas está “Principado de Bueu”, con referencias a casi todo el mundo. “Houbo en Bueu un deputado/ só ghastaba pajaritas/ Agora que é concelleiro/ que pouquiño lle durou/ anda en mangas de camisa”. ¿Quién será esa persona tan leal? También hay una estrofa para el señor párroco, que tiene el don de la omnipresencia. “Cumpre o cura dos mandamientos:/ santificarás las fiestas./ Desta fichanno en Play Plan/ A ver se lle fan contrato/ para ir coas Tanxugheiras”. Y para una nueva modalidad deportiva: “Os chavales das traineras/ este ano están que o petan/ E os patróns das Nabieras/ non queren quedar atrás/ Tamén andan ás carreiras”.

Entre sus letras está un merecido canto a eso que algunos llaman con ignorancia y desprecio “Galicia profunda”. “Nacín na Galicia profunda,/ bebín Tinta Femia dunha cunca,/ matei o porquiño en San Martiño/ e fun facer fariña ao muíño”. Y para los que no se enterasen: “Se cadra descoñecías/ que temos bo pulpo e sentoliñas,/ navallas, persebes e peixiños/ todo collido aquí nas nosas rías”. Aunque bien visto no conviene desvelar todos los secretos de la “Galicia profunda”, que a lo mejor nos quedamos sin nada. Las Tinta Femia salen este año como unas auténticas reinas, como la “queen” Isabel II de Inglaterra a la que le dedican una letra. Pero a pesar de tanta majestad, la subida de los precios también les afecta. “Xa non teño nin un peso/ non hau suedo que cheghe/ Fun a mercar sandía,/ aval bancario me pedían”. Aún así en “Nin chica” dan algún truco para llevarlo mejor: “Xa fagho ata deporte,/ vou á pisina e xa salgho duchadiña./ E para ir mexar.../ váter urbano que é un ben municipal” .

A las Tinta Femia le cogerán hoy el testigo Os do Pinsel, los segundos en subirse al escenario. Este año le dedican toda una canción a un “bibliotecario moi popular”. No se dice el nombre, pero tampoco hace falta. “É un rapasiño moi faladeiro,/ disque naceu en Beluso e criouse en Meiro./ Montou unha ofisina na Morada,/ e formou parte algún ano desta comparsa”. Más pistas. Ahí va la definitiva: “Pero el cambiou o Bloque polo PP,/ gracias a Elena foi ascender,/ sempre se arrima ó que máis lle dé./ Sempre vai promosionando de aquí pa alá,/ deronlle mando pra coordinar/ non llo ofreceron no BNG”.

Y en otra que se titula “Amighos de lo ajeno” hay referencias a algunos de los sucesos más comentados del último año. “Saleu no Faro, que un caradura/ levou as flores e cambiou a fechadura./ Levaron todo, caixas enteiras/ non deixaron sequera unhas tixeiras”. ¡Uff! ¿El Corpus de Bueu en peligro? ¡Qué va! “Salvounas o señor Juncal/ levou a Ricar e máis a Leal [...] Por iso foi o alcalde/ e máis os concelleiros/ cunha saca ben grande/ desas do Saltón/ Viñeron todos cargados/ de mimosa e fiuncho/ fixeron as alfombras/ e houbo procesión”. Pero entre esos amigos de lo ajeno destaca otro que provocó un gran revuelo. “Houbo quedada a mediodía/ foi moita xente e tamén a Polisía./ A xente estaba, moi alterada/ algúns decían, vamos a partirlle a cara./ Cando quixeron entrar na casa/ o fulaniño escapou pola terraza/ Ata os bombeiros tiveron que vir/ pa abrirlle a porta á Garda Civil”.

Este suceso también forma parte de una de las letras de As Faltriqueiras, otra de las comparsas de Bueu íntegramente femenina. Y ellas tienen claro que al sujero en cuestión no lo quieren de novio. “Hai follón no Bronx/ A casa posta de rejalo/ a estes chachos lles tocou/ Manda carallo/ E nós pa tela temos que /empeñarche máis de un riñón [...] Amarjan o vesindario/ O can tamén é narco/ Están en plena forma/ que ni los pilla la Polisía”. Y esto es totalmente verídico: “Ai los van, ai los van/ coa registradora pola capilla moito/ corrían/ ai los van, ai los van/ E de repente Chas/ e xa ninguén os vía/ E manda carallo”.

Y en otra de sus letrillas hablan de fruta fresca, en un sentido figurado. “O pobo parecía morto/ pero era, todo fachada/ saimos a pasear e mirar as caralladas/ Que paso, paso a pasiño/ estaba todo moi oscuro/ Pasamos pola chadiza menuda casa de chicas”, cantan As Faltriquieras, que también ofrecen algún que otro consejo. “Mira ti non andes parvo/ non escollas a calquera/ Mira ben que teña dentes/ senón que che faja oferta/ A ver si che abre a porta/ Deste novo putiferio escoitas un bo temaso/ e sales lavado enteiro”.

Los encargados de cerrar el festival de comparsas del Bueu Atlético serán Vou nun Bou, un auténtico clásico del Entroido bueués. Este año que hay elecciones municipales vienen con ganas de fiesta y de caña en “Marca branca”. Unas elecciones en las que este año hay un nuevo aspirante. “Propoñen a Macenlle no seu sitio. Ou é masoca ou tenche moito vicio/ Disque o respalda Abel Caballero. A ver se non morre en acto de servicio./ Camilín, amijiño ¿onde vas? Que moral! Dis que queres jobernar./ Camilín vai cambiando de menú, a ver se pasas da sesión vermú”. A la candidata del PP también le mandan algún recado bastante potente: “Xa hai que ter moita sangre fría, moita cara e pouca dignidade,/ pa presentarse cabeza de lista dun partido que vende a sanidade./ A verdá, Elenita dinos xa, no PP, ¿que lle importa a sanidá?/ Está mal xogar coa salú. Ó final só ves para o teu cu”.

La lista de recados sigue con Julio Villanueva. “Quere seguir Julito sendo a chave, coa marca branca do Bloque é a clave./ E pasa por ser un tipo manexable, aínda máis que unha moneca inchable”. Y por supuesto el alcalde, Félix Juncal, recibe de lo lindo. Ya lo decía uno de sus concejales: cargos son cargas. “Antes de propoñernos algo novo repasa o que lle prometeche ao pobo./ Colle o programa dos últimos anos, que as promesas non se fan en vano”.

Como no podía ser menos, el lío alfombrista tiene su propia letra: “Tú me carmelias”. “E denuncian un roubo no seu baixo. Que faltaban as flores e tintados./ Que ela non creía “que había pasado”. Resulta que o tiña ela jardado/ para facer a alfombra ¿do obispado?”. A saber. Desde Vou nun Bou se atreven incluso a hacer predicciones: “Están chamados a declarar. E os enemigos destes dous valentes/ están pensando en facer no xulgado unha alfombra roja de rosas e de sal”. Y añaden: “Si, si, van facer un alfombrón, si , sin, no patio da prisión/ que sí, que si, pero sen subvención”.

Y para acabar, “Caña de anoses”. El señor párroco tiene toda una letra para él solo. Menudo honor le conceden los Vou nun Bou. “O noso cura non para, está en tódolos lados./ Onde nunca o veredes será na cola do paro [...] É un tipo moi aberto, pa festa non ten censura, / tanto che cea co Bloque ou coa antiga dictadura./ O SonRías nunca falla e vai con xente de altura”. A lo mejor Vou nun Bou también aciertan: “Calquera día aparece, non vos extrañar,/ por Bueu con Shakira collidos da man./ Decíndolle ‘me secularicé, / perdona Gerard si te salpiqué’”.

Homenaje a un histórico “mulo” comparseiro

Os Mulos son la comparsa más veterana de Bueu y su actuación hoy está prevista para alrededor de las 22.00 horas. Cuando acaben habrá un intermedio que servirá para homenajear a uno de sus integrantes: Manuel González “Purro”, maestro comparseiro y de carpintería de ribera. Este año ya no sale con la murga, pero desde el Bueu Atlético quieren brindarle un reconocimiento.

Os Mulos este año vuelven a salir y cantan a un “Bueu universal”. “Noso Bueu tan coqueto, xoia de tranquilidad,/ as túas boas virtudes, onde foron quedar”. Una letrilla con un tono nostálgico y crítico, con un ¿final para la esperanza? “Neste Bueu tan coqueto, temos unha novedad,/ competimos cos de Vigo en luces de navidad,/ alá por Chan de Piñeiro, muitos leds a rutilar,/ como somos principado había que celebrar”.

Las letrillas de este año van mucho con los tiempos. Una con los “complicados”. “Vaia tempos complicados, de pandemias e de guerra,/ como mudaron as costumes, en xente da nosa terra/ o covid afectoulle a todos, políticos e curas/ chupatintas, funcionarios e a moitos caraduras./ O noso amigo é alcalde, amigo do señor cura,/ este meteuno no culto en busca da virxen pura, /paseniño a comulgar e lee tamén a homilía”.

Y otra de recuerdo de “Tempos felices”. “Qué anos felices, pasamos Os Mulos,/ os tempos de agora sonche tempos duros./ Con tanta epidemia, aproveitan os cucos, pra facerse ricos a conta dos burros”. Y es que “Especulan coas vacunas,/ timan coa electricidade,/ cargan de impostos os probes,/ os bancos que ben lles vai”. Menos mal que queda el refugio de los furanchos. “Queremos amigos, seguir entonando,/ anque as nosas canas, vaian branqueando; pregade que os vicios, que temos tan sanos,/ nos dean saúde para moitos anos”. ¡Que así sea!