La sanidad, la narcolancha y un Mundial sin Iago Aspas

Hasta una docena de comparsas desfilan este año por las calles de Moaña a lo largo de todo el entroido. En sus letras hay crítica política y sobre todo quejas por los problemas de la atención primaria en el municipio. No faltan también algunos de los sucesos más llamativos del último año, como la presunta narcolancha que ardió en Meira, el coche que acabó en la arena de la playa de O Con o la redada contra una plantación de marihuana en un terreno particular de Domaio. También se acuerdan de que Luis Enrique no quiso llevar al Mundial de fútbol a uno de los moañeses más ilustres: Iago Aspas.

El Entroido de Moaña llega a su ecuador y, con los últimos festivales y el Enterro da Sardiña por delante, las 12 comparsas que desfilan este año están logrando que los moañeses se sepan de memoria algunas de sus canciones satíricas de este año. Las agrupaciones repasan muchos de los asuntos que marcaron la vida de la villa a lo largo del último año. En donde coinciden casi todos es en los problemas de la sanidad, con más de un año de concentraciones semanales para exigir el regreso del servicio de urgencias:

“Se a jaqueca non che deixa vivir, ou o lumbago te mata/ no centro de saúde ante dirixir/ ‘amablemente’ ata Cangas”, relatan las integrantes de Habelas Hainas.

“Vivímosche nun paraíso/ Iso si é de verdá/ Pero queren jodernos/ Cunha merda de sanidá/ mareándonos así/ para quedar co que nos dean/ Nós non imos a deixar de protestar...”, critica la comparsa Nosa Terra.

“E que puto desastre! Para enfermar non hai horario por favor./ E que eche máis probable/ ir onda o cura e que che atenda Dios/ Estamos ata o carallo/ Sejimos sen urxencias!/ A xente protestando/ e non hai quen atenda”, se quejan sobre la atención primaria desde la comparsa Os Combois.

Desde Confarsa cantan: “Non hai urxencias, nin doutor/ para Povisa eu terei que ir/ Chama a ambulancia faime o favor/ Aquí en Moaña temos que sufrir”.

También relacionada con la sanidad, las letras no se olvidan de la agresión que sufrió un técnico de la ambulancia la noche de Halloween en Cangas: “E cando eu chego vexo a uns nenos/ pelexando, atacando e agredindo/ aos do 061/ e logo dentro outros nenos/ atacados, golpeando e discutindo/ co resto do persoal”, cantan desde Calcarrúas.

Otro de los asuntos que lleva dos años siendo un quebradero de cabeza para buena parte de las familias moañeses es la calidad de los menús escolares en los centros educativos con servicio de catering. Habelas Hainas entra de lleno en ese tema: “Temos moitos coles, só un cociña privada/ O resto de rapazas van a comer/ Unhas fabas conxeladas/ Na Xunta pensan que así/ poden aforrar pra súas pagas/ Moito lles costa invertir/ Temos a solución nas Pollas Hermanas”.

Calcarrúas tiene una canción sobre el peligroso incendio que en verano calcinó parte del monte de Meira: “O ‘juasap’ da última hora/ Todos os veciños colaboran/ mirando o hidroavión como voa/ Aparta d’aí o coche, estás tola” señalan para entrar después en la base del problema: “Eucalipto e matorral/ destruíndo a paisaxe/ o que temos que salvar, patrimonio natural/ é a nosa identidade galega”.

Otro de los asuntos que está dando más juego a las comparsas es el del coche que, la pasada primavera, acabó “estacionado” en plena arena de la playa de O Con: “Un día na praia, un coche aparesía/ O que alí aparcara, foi po Marusía/ Dixo: é de todos, é a miña parsela/ A nadie molesta, ponme unha servesa”, cantan Os Combois.

Animodo se acuerda de la redada en una plantación de marihuana en un jardín particular de Domaio: “Os novos que hai na local/ teñen olfato de can/ viñeron por unha pedra/ e o final foron topar/ cunha pouca yerba güena”.

La presunta narcolancha que ardió en Meira fue uno de los temas de conversación durante semanas en Moaña y son varias las comparsas que la devuelven a la actualidad: “A narcolancha no Cocho foi a varar/ Ardeuche toda enteiriña, saía pra alta mar/ Non había tripulación, nin restos da perica/ Así como prendía, tiráronse pra ría”, señalan desde Nosa Terra.

Os Combois también se acuerdan de ese incendio: “Un día pola tarde, unha cousa ardía/ Un lume xigante, que ostía sería/ Foi no astillero, un dalí da Guía (...) Ardeu a planeadora/ De quen é ahora”.

“Para que imos ter alumeado de Nadal/ Si uns camellos trouxo pa impresionar”

El retraso en el encendido del alumbrado de Navidad y la cabalgata de Reyes Magos con camellos fue la comidilla en las fiestas y Nosa Terra se acuerda del asunto: “Para que imos ter alumeado de Nadal/ Si uns camellos trouxo pa impresionar.../ Han de vir, seino ben, os de Vijo a velos Reis/ Para o ano tamén chos trae Abel”.

Evidentemente la ausencia de Iago Aspas en la Copa del Mundo de fútbol y el batacazo que se dio España no podían faltar en las letras del carnaval moañés: “Lucho fracasaches/ Non levando a Aspas aos últimos mundiales/ Hai que dicirche Iago te equivocaches/ Se estiveras coa filla, ti máis 10 titulares”.

La política

Como no podía ser de otra forma en año electoral, los políticos locales también se llevan su ración de críticas. Eso sí, las letras más duras suelen ir dirigidas a la clase política española. Animodo carga contra la portavoz del PSOE, Marta Freire: “É teniente alcalde e quen será?/ Vendeu a súa alma ao benegá/ O PSOE pena xa nin dá!/ Xa tardaches en liscar”.

Tampoco se olvida esta comparsa de Domaio del nuevo candidato del PP, Javier Carro: “É mexilloeiro e quen será/ Seica él nos quere gobernar/ Agora Vicente pode marchar... /A maioría eles precisan para mandar”.

La alcaldesa, Leticia Santos, también es recordada en varias canciones: “Leti, estou aljo nervioso/ quero falar contijo/ non quero tanta jaita/ E que se quero ir de festa/ si non é por carnavales me teño que ir a Cangas/ Leti deixa darlle vidilla ao pueblo”, apuntan desde Os Combois. Las fiestas en las discotecas de Cangas son también un tema recurrente en las letras de varias agrupaciones.

“Hai que dicirche Iago te equivocaches/ Se estiveras coa filla, ti máis 10 titulares

“Todo está moi bonito no centro/ e por fóra é todo fento/ O Redondo parés unha selva/ Manda alguén para cortar a herba”, le piden a la regidora desde la comparsa Os Calcarrúas.

Sin duda uno de los temas más repetidos son las multas y controles de la Policía Local, sobre todo durante el ansiado regreso de las Festas de San Martiño: “Foi peor en San Martiño/ que aínda non tomara nada, e xa tiña a multa janada. / Aparquei por un camiño/ Un chouriso e unha de viño/ e cando chejei a barra a xente xa comentaba/ A polisía pasara, e a todo dios multara”.

Saliendo de la política, desde Habelas Hainas llaman también la atención sobre la proliferación de creadores de contenido en redes sociales: “Os chavales soñan con ser influensers/ Viaxes gratis, tenis, roupas e billetes/ e despois estás ti traballando en Fandicosta / Intolerable que che paghen esa bosta”.