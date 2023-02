Traca al Entroido en O Hío

Las previsiones meteorológicas apuntaban la posibilidad de lluvia, pero los devotos del Entroido de O Hío no tienen tiempo estos días para revisar los partes o atender al telediario, y menos para contener las ganas de troula por la posibilidad de que caigan cuatro gotas. Así que se echaron a la calle como es costumbre, disfrazados y disfrazadas de lo que ansían ser o criticar al menos una vez al año, provistos de bebidas para refrescar el tránsito y con ánimo de compartir, que es una de las señas de identidad de esta conmemoración transgresora, como no podía ser de otra forma en vísperas de la Cuaresma, aunque los preceptos de esta última cada vez se guarden menos.

En O Hío, el lunes y martes de Entroido son fiestas de guardar, como reiteraban ayer algunos de sus incondicionales. Y a la fiesta se unieron locales y foráneos, indios y vaqueros, rusos, árabes y chinos, incluso representantes de las potencias nucleares con ganas de resolver los conflictos en torno a la bota de vino y un largo paseo por la aldea, no de otros campos de batalla más cruentos. Vilariño, Liméns, Nerga, con parada y algarabía en el Xogo da Bola, Cruz de Castro, para ganar fuerzas perdidas y necesarias para conquistar Donón, por la tarde y hasta altas horas de la madrugada. “¡No hay fiesta como esta. Debería durar más que el Cristo!”, confesaban en un grupo de veteranos participantes. “¡Es el único dios que adoramos!”, se reafirmaban, con la dosis de devoción e irreverencia que requiere el Entroido de O Hío.

Incidencias

En el capítulo de incidencias, en la jornada de ayer apenas se registraron, tras un lunes “complicado” para la Guardia Civil y la Policía Local, que atendieron varias denuncias por agresiones –hubo al menos un detenido– y problemas de tráfico en varios puntos, especialmente en Vilanova, donde las patrullas tuvieron dificultades para abrirse camino. También se reportaron varias intervenciones por coma etílico y tres alcoholemias positivas. De madrugada, en torno a las 5.30 horas, dos patrullas de la Benemérita y otras dos de la Policía intervinieron en una pelea entre varias personas a las puertas de un local de la “movida” , aunque no realizaron detenciones. Asimismo, hubo quejas por los restos de botellas y otros residuos esparcidos por lugares públicos, que obligaron a multiplicarse a los servicios de limpieza.

Hoy, Enterro do Momo por el Casco Vello

El telón del Entroido se cierra esta noche en el centro urbano de Cangas con el Enterro do Momo, organizado por la comparsa Os de Sempre –con respaldo del Concello–, que ha elegido las calles del Casco Vello para un recorrido que evitará cortes de tráfico más allá del obligado para cruzar de la calle Méndez Núñez a la explanada de Ojea, donde se oficiarán las honras fúnebres y la figura emblemática de este carnaval se convertirá en cenizas, tras ser sometido a juicio. Antes, la comitiva partirá del Eirado do Costal y serpenteará por la zona histórica –O Hío, Benigno Soage, Sol, Eirado do Señal y Méndez Núñez– hasta desembocar junto al consistorio. Os de Sempre irán escoltados por la sección juvenil de la comparsa, que se estrena para ir cogiendo tablas para próximas ediciones. También está prevista la participación de las otras dos comparsas de Cangas “Marcha Loca” y “Repunantes”, que acaba de nacer, así como “Os que faltaban”, que se desplazará desde Moaña.