Bueu recupera la “filloada” de Meiro y el Enterriño da Sardiña

Si la meteorología lo permite Bueu recupera hoy uno de sus desfiles del Entroido: el Enterriño da Sardiña. Los más pequeños y las Anpa’s de los centros educativos saldrán hoy a las 17.00 horas desde la Praza Massó para disfrutar de un recorrido festivo y lleno de color por el centro del municipio.

Bueu recupera sus desfiles después del parón obligado por la pandemia del COVID y ayer ya pudo recuperar la deliciosa “filloada” organizada por la Asociación de Veciños A Morada, de la aldea de Meiro. Una degustación de “filloas” a la que siguió el festival de comparsas, en el que las murgas del municipio presentaron sus divertidas e irónicas letrillas.

La programación municipal para hoy incluye la tercera jornada del taller infantil que imparte el artista local Tino Resille, en el que los participantes trabajan en la elaboración de la figura del Paxaro do Mal Agoiro que desfilará el domingo por las calles del centro de Bueu.

La previa a ese desfile será el Enterriño da Sardiña, en el que los protagonistas son los más pequeños. Con la recuperación de la normalidad el Concello de Bueu recupera también los premios de estos desfiles. En el caso de la Sardiña las agrupaciones con más de 15 participantes recibirán 150 euros y tenían que inscribirse antes del 17 de febrero. La salida será a las 17.00 horas desde la Praza Massó y el recorrido concluirá en el mismo lugar.

Las actividades para el público infantil continuarán mañana jueves, que es festivo local en el municipio. A partir de las 17.00 horas habrá una fiesta de disfraces en la carpa de la Praza Massó.

El viernes llegará uno de los eventos más importantes del Entroido 2023: el Festival de Comparsas del Bueu Atlético, una cita que cumple 40 años y que en esta ocasión se traslada al pabellón de deportes. El aforo previsto es de 1.000 localidades y la productora Play Plan se está encargando del montaje del escenario. El certamen está previsto que arranque a partir de las 21.00 horas y estarán presentes todas las comparsas de Bueu.

Al final de la actuación de la tercera comparsa habrá un intermedio, en el que el Bueu Atlético aprovechará para realizar un reconocimiento a un “comparseiro”. Ese homenaje este año será para Manuel González “Purro”, uno de los históricos integrantes de la comparsa Os Mulos.

El sábado habrá una nueva fiesta infantil en la Praza Massó (18.00 horas), una actuación de las comparsas (20.00 horas) y otra fiesta de disfraces para adultos (21.00 horas, con La Duendeneta. El domingo el Enterro do Paxaro do Mal Agoiro comenzará a las 17.00 horas y acabrá en la playa de Banda do Río, donde se quemará.