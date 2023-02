Los bomberos del consorcio provincial de Pontevedra, en el que se incluye el parque comarcal de O Morrazo, iniciarán el lunes una huelga, dejarán de hacer guardias extraordinarias y no harán horas extra voluntarias. Estas medidas se acordaron en una asamblea general de trabajadores en la que se constató la falta de avances para convertir los contratos del personal laboral indefinido en personal laboral fijo.

El comité de empresa, en el que están representados los sindicatos CIG, UGT, CC.OO y SIBGAL, explica que ya pasó más de un año desde que el Tribunal Supremo unificó su doctrina sobre el tipo de contrato a aplicar cuando se produce una subrogación del personal indefinido en la empresa privada y de personal laboral fijo en la empresa pública. Las dos administraciones que gestionan el consorcio de Pontevedra a través de un modelo de prestación directa –Xunta de Galicia y Diputación– se manifestaron a favor de aplicar esa sentencia a los trabajadores de los parques provinciales, lo que significa convertir sus contratos de personal laboral indefinido a personal laboral fijo.

El comité denuncia que durante el último año no hubo prácticamente avances a pesar de que “los bomberos hacen un esfuerzo enorme por mantener el servicio funcionando con una terrible falta de personal”. Así, en la asamblea celebrada la semana pasada decidieron dejar de hacer guardias extraordinarias y no hacer más horas extras voluntarias a partir del próximo lunes, unas medidas de presión que incluyen una huelga indefinida. La asamblea también acordó un progresivo endurecimiento de las medidas de presión si no se avanza en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo.