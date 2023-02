La edil no adscrita se hace grande en O Hío.

Aurora Prieto es de esta parroquia de Cangas, donde tuvo mando vecinal antes de tenerlo en el gobierno local. Ayer no faltó a la cita con el entroido de O Hío. Subió la cuesta ligera de equipaje, ya sin la mochila de ese gobierno de tres que le pesaba demasiado. Y se vio libre, y disfrutó con su vecinos disfrazada.

Lo que tiene que decir el banco rojo

Que en estos de Esquerda Unida en Cangas el banco rojo parece que tiene que decir. Por lo menos a él se acercan a pedir consejo y a completar lista, que esta caro eso de llenar una candidatura con 21 nombres y los suplentes. Los hombres y mujeres del banco rojo quieren pasar en esta ocasión de puntillas por los comicios, que no se note su presencia, que algunos están escarmentados y otros quieren estar en la trinchera, donde hay barro y se lucha cuerpo a cuerpo, pero contra los molinos, Sancho, contra los molinos no; contra los gigantes.

Confusión y disfraz en el Concello de Cangas

Que ayer fallaron nuestros ojos, que quisieron ver al concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo, con el representante de la empresa adjudicataria del Plan Xeral. Pensamos que había tema, que el carnaval era buen escondite para esta reunión. Pero no, era alguien que se parecía a él. Así nos lo confirmó el propio Abalo, consciente de que podía dar lugar a la confusión. Ayer, como si fuera medio festivo en el Concello de Cangas. O Hío estaba presente en la casa grande, donde faltaban disfraces. No en lo político, que lo de enmascararse lo saben hacer muy bien, sea a no carnaval.