Bueu llevará a pleno la ordenanza de terrazas y el expediente de Coumiñán

El Concello de Bueu llevará al pleno del mes de marzo la aprobación definitiva de la nueva ordenanza de terrazas así como el expediente para declarar público el Camiño de Coumiñán, en Beluso. Serán dos de los principales temas que se debatirán en una sesión prevista para el lunes 6 y que previamente pasarán por la comisión informativa.

La aprobación del reglamento de terrazas será posible después de que se hayan informado y desestimado las cinco alegaciones presentadas. Dos de ellas (un particular y una comunidad de propietarios) estimaban que las terrazas ubicadas en la Praza Massó debían recibir autorización de los propietarios, además de la del concello, al ser los viales de este espacio de uso público, pero de titularidad privada. Desde los servicios jurídicos del concello se rechaza este planteamiento y se asegura que basta con el permiso municipal.

El otro grupo de alegaciones apunta a los horarios y a matices en la redacción, y se han desestimado, según apunta el concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva, porque el documento “está muy depurado, muy trabajado y suficientemente madurado para contemplar todas las cuestiones y satisfacer a todo el mundo”. Apunta asimismo, que la nueva ordenanza es “muy garantista tanto para vecinos como hosteleros y recoge todas las sensibilidades”.

Vigencia de cuatro años

El reglamento contempla, entre otras cuestiones, una vigencia de hasta cuatro años para las licencias y un horario límite de cierre de entre la 1.30 y las 2.30 en los meses de verano, y entre las 0.30 y la 1.30 horas el resto del año, en función de si se trata de días laborables o de fin de semana.

El otro tema que se debatirá en el pleno será la propuesta del concejal de Urbanismo para la declaración del carácter público del Camiño de Coumiñán, así como su tasación y su inclusión en el inventario de caminos municipales de la parroquia de Beluso.

De este modo pretende zanjarse una polémica iniciada a finales de 2020 por la reclamación de vecinos de la zona, que consideraban que se estaba ocupando un terreno público por parte de un particular con un cierre. Toda vez que en el inventario de caminos no aparecía registrado ese vial, no se recibió entonces ninguna alegación al respecto, y tampoco se contaba con documentación fehaciente, se inició un expediente de investigación que ahora finaliza en esta propuesta ante la corporación.