Marta Freire recuerda a Comesaña que las protestas pararán cuando devuelva las urgencias

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, fue ayer el blanco de las críticas en la nueva concentración por la defensa de la sanidad pública en Moaña, que cumplió su 63 semana desde que comenzaran el 12 de diciembre de 2021. La teniente de alcalde, la socialista Marta Freire, fue la encargada de dirigirse a los vecinos en sustitución de la alcaldesa y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos, ausente por motivos familiares, y junto al portavoz de la Plataforma de Defensa da Sanidade, Gabriel Ferral.

Marta Freire recordó que, si el centro de salud tenía ahora dos médicos más, cubriendo las vacantes del turno de tarde, fue gracias a la lucha de los vecinos. Insistió en que la Xunta no regala nada y recordó que estuvieron dos plazas sin cubrir más de dos años, por lo que muchos vecinos estuvieron todo este tiempo sin médico de referencia asignado. La teniente de alcalde asegura que debido a las protestas, a Sanidade no le quedó otra que cubrir las plazas “porque estamos aquí” y en donde siguen con ellas vacantes es porque no se movilizan.

Respecto a las urgencias, asegura que la situación es aún más grave porque Sanidade las llevó a Cangas en 2020 con la excusa del COVID y de que no había espacio en la Casa do Mar, como les dijo Comesaña cuando era jefe del área sanitaria de Vigo; y ahora como conselleiro acaba de manifestar en el Parlamento que mientras no construya el nuevo centro de salud, no volverán. La portavoz municipal fue muy contundente contra el conselleiro por haber calificado de “homilías” de la alcaldesa las concentraciones de los domingos y dijo que lo que no tenía Comesaña “es vergüenza. Nos mintió y nos engañó una y otra vez. Primero dijo que era por el COVID, después que había que reforzar el personal médico y ahora que está reforzado, dice que es porque no tenemos el centro de salud construido. Ni él tiene claro qué excusa nos va a dar la siguiente vez”. Eso provocó que los vecinos corearan la consigna ¡Escoita Comesaña, urxencias a Moaña! La concejala dejó claro que las “homilías” van a seguir mientras no haya urgencias.

"La solución está en sus manos"

Para la portavoz del gobierno municipal de Moaña “si tanto le molesta a Comesaña que los vecinos estén aquí todos los domingos, lo que tiene que hacer es devolver las urgencias, y nos vamos para casa”. Por eso que insistió en que la solución está en sus manos, mientras que un vecino gritaba que Moaña siempre había tenido urgencias en 30 años.

"Si de otros partidos no están aquí es porque les cuesta levantarse el domingo por la mañana" Marta Freire - Teniente de alcalde de Moaña

Marta Freire insistió igualmente en la necesidad de que se refuerce el servicio de ambulancias de Cangas y de Moaña con una más, para atender las emergencias en tiempo y recordó que la Mesa Local da Sanidade, que organiza las concentraciones, está integrada por plataformas y por los cuatro partidos de la corporación municipal, que las protestas no son partidistas, en alusión a las últimas críticas, y que si de otros partidos no estaban allí es “porque les cuesta levantarse los domingos por la mañana”. Subiendo el tono de voz, dijo que ahí podían estar todos los partidos, a lo que los vecinos corearon “Rueda, escoita Moaña está en loita”.

Anunció para los próximos días una nueva reunión de la Mesa Local da Sanidad, para además, de valorar la manifestación del pasado 12 en Santiago, acordar nuevas medidas de protesta: “Moaña es loitadora y no se conforma con migajas”.

Por su parte, Gabriel Ferral insistió en la necesidad de seguir en la calle y a Comesaña que no son concentraciones partidistas, si no abiertas a todos en defensa de la sanidad pública.