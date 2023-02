La hostelería se transforma

Pablo Novas y Francisco Vilariño son jóvenes decididos hosteleros. Acaban de abrir el local de restauración “A otro nivel”en Cangas. Fieles al nombre, no solo por las escalera del establecimiento, quisieron agasajar a sus clientes, en la noche de San Valentín, con la majestuosa Divania González, de mesa en mesa. El éxito le hará repetir.

¿Están Ezequiel Fernández y Salvador Meira en la lista del PP de Moaña?

Llegan rumores desde Moaña que la confección de la lista del PP de Moaña, con Javier Carro al frente, y que iba viento en popa tras anunciar a su número dos, Araceli Otero, ha llegado a una zona de calma total. Los dioses han mandado parar el viento para ¿reflexionar? Mientras tanto siguen sonando cada vez con más fuerza, la cercanía de los exediles socialistas Ezequiel Fernández y Salvador Meira a esta lista. Pronto se desvelará. Quizás, a lo mejor esto que son rumores se los lleve el viento cuando vuelva a soplar.

El carnaval que se montó en O Gatañal

El verdadero carnaval se libró ayer en O Gatañal, no tanto por la presencia de gente disfrazada en el partido del Frigoríficos de balonmano, si no por la sesión vermú previa al encuentro que se organizó en el exterior del pabellón. Había pulpeira, parrillas para asar el churrasco y cerveza. Por el carácter festivo del día, más de uno lo comparaba con la romaría de Darbo. Y no fue para menos. La iniciativa del club fue todo un acierto.

De la tormenta a la calma chica en el PSOE

Después de un intenso debate y confrontación en la reunion de los socialistas de Cangas el viernes, con portazos, la asamblea al día siguiente se celebró con un exceso de normalidad que llamó l atención de la propia alcaldable.