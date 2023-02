Con el carnaval en la sangre

“Nunca fun famoso, aunque algo de fame si paséi na miña vida; non son actor, nin deportista, nin cantante, nin político, pero carnaval sí,” dijo el vecino de Berducedo Guillermo Santomé, que ayer, a sus 67 años, ejerció de pregonero de un Entroido de Moaña, ya sin restricciones, y demostró, sobre el escenario de la carpa del paseo, disfrazado con una capa que realizó con varas de plumacho, que es un auténtico personaje de este carnaval. Tiró de sorna para recordar anécdotas de todos estos años de disfraces en solitario, desde que con 13 años se hizo el primero para disfrutar de una fiesta como llanero solitario entre tantas murgas. ¿Quién no recuerda a Santomé desfilando disfrazado de árbol que él mismo elaboró con cortezas naturales de tronco en el Enterro do Mexilón y entre miles de personas? Él rompe los moldes de un entroido que se caracteriza por sus numerosas comparsas -este año son 12- y que siempre disfrutó disfrazado en solitario, recorriendo el municipio y en los desfiles con sus creaciones que siempre ha confeccionado con productos de la naturaleza o elementos que le rodean.

En ese guiño a las anécdotas del pasado, se refirió a cuándo no le dejaron entrar en un bar, como al resto de las comparsas, porque manchaba con las espigas de pino de su disfraz o cuando una actriz famosa le pidió hacerse una foto juntos y al encontrarse unos días después, ella le contestó que no le conocía. Como la canción del argentino Facundo Cabral “Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo”, pregonó Santomé quien hizo un alegato a la cultura tradicional de Moaña: ”Que sepan eses famosos que a cultura a temos nós aquí, co carnaval, coas comparsas, cos solitarios e cos rapaces que son a canteira do carnaval”. Felicitó los 40 años de la comparsa Calcarrúas y a uno de sus fundadores Finete, y acabó con una canción de su cosecha, “made in Spain, feito na casa”, con la estrofa “Rock rock de la ovejita meeee” y con los vivas al carnaval. Guillermo Santomé dio paso a la entrada de las comparsas que fueron subiendo, una a una, al escenario para mostrarse al público con sus disfraces y cantar sus primeras letras. Volvían “Sen tempo non era”, “Os que faltaban”, “Calcarrúas”, “Follas Novas”, “Animodo”, “Cada un que se safe”, “Vaille dando”, “Os Combois”, “D´Elas”, “Nosa terra”, “A confarsa” y se incorporó como novedad este año “Habelas hailas”.

Entre las letras no podía faltar alguna referencia a la mediática Shakira, por parte de “Animodo”, disfrazados de la cantante Rosalía. En “Menos lobos Shakira”, la comparsa de Domaio se refería en su murga introductoria a la polémica separación de la cantante colombiana y Piqué: “Coa modvida de Shakira e Piqué, unha loba quere ser miña ex, pero co pequena que é, non chega nin a pequinés”. La comparsa se presenta en esta letra, cargada también de emoción: “Son 24 anos xa vivindo o Entroido, somos de Domaio, somos Animodo, colle o teu drisfraz, mira que chegou Carnaval. Formamos a comparsa en pleno mes de agosto, o Diego e o Samu sempre están connosco, colle o teu disfraz, mira que chegou Carnaval”.

En sus seis canciones, dedican letras a Feijóo, a la parroquia de Domaio, al nuevo cadidato del PP, Javier Carro “colle o carro e comeza a traballar”; a quien se va del Concello: “Busca un chollo e non sexas como Abascal”; mientras que cantan al PSOE: “Pena xa nin da!”.La subida de los precios no escapa a sus letras: “Vivir é unha locura, eu non pago unha. E coa miña chavala en casa quedo outra vez. Pasando toda a noite sen durmir outra vez polo recibo da luz que me viu este mes”.

En el estreno del Carnaval y junto a las Rosalía, se vio a las “Habelas hailas”, disfrazadas de brujas; a los integrantes de “A nosa terra” de Dr. Stronge y la bruja Escarlata”, a "Follas Novas", de Úrsula, la mala de la Sirenita; a "Os que faltaban", de moscas o a los “Calcarrúas” de Santa canutera.

La comparsa del 40 aniversario dedica una de sus canciones con música de “Sobrio” de Maluma, al incendio de Meira, a las mujeres en el poder, con música de “Vida de rico” de Camilo: “Letisia, sr alcaldesa ten que ser estresante/con tanta foto no Faro é alucinante/ sempre de sitio en sitio, coa cámara por diante/ facendo campaña electoral en calquera instante...nin a esteban sae tanto na prensa”. Con la música de Rigoberta Bandini “Ay mamá”, la comparsa también toca en las letras las peleas en la movida nocturna y un pupurri por su 40 aniversario: “Hai que pasada, que pasada/o Entroido en Moaña/non é o de Tenerife/ pero sobra carallada”.

Las mujeres integrantes de “Habelas hailas” recuerdan a Cifuentes con música de Tangana “Mira Cifuentes, os títulos hai que pagalos, máis ter amigos que te/ leven a altos cargos/ Os fillos dos ricos sempre saen ben parados, /Mira aos de Ahúja, a ese xa había que queimalos”. También le dedican letras a Ayuso, bajo el título “Acabaremos con Vox?” y en “Estamos en Moaña” dan un repaso a algunos acontecimientos vividos en el municipio, con música de Pereza, como la falta de urgencias, el proyecto frustrado del crematorio o la polémica de los malos menús en los comedores escolares de la Xunta.

Incomparecencia del pregonero en Cangas

“O carnaval de Cangas eche así”, decían casi todos cuando el concejal de Cultura, Adrián Pena, disfrazado de cardenal, daba a conocer desde el palco, que era su púlpito, que el pregonero no estaría presente por razones personales, que es lo que se lleva ahora. Así que comenzó con retraso el pase de las comparsas por el palco ubicado en la calle Eduardo Vicenti. Pero las murgas ya habían estado antes animando al personal por los aledaños, haciendo ruido, tocando fuerte , gritando mucho, bailando caña. Dieron colorido y ritmo a la noche y despertaron las conciencias adormiladas, las risas apagadas, las quebradas muecas.

Sus canciones se vendían al precio de la voluntad y entre una cosa y otra la alcaldesa Victoria Portas se paseaba se acercarse demasiado. Mantenía las distancias. Las comparsas se metían con ella en sus canciones, con su gobierno. Las Repunantes, que salían a correr al antroido por primera vez en Cangas, tenían en una de sus letras palabras para ella: “Victoria tes a porta aquí”. Con música moderna y atrevida, esta comparsa también se las buscó al párroco, como lo hacen también “Os de Sempre” en alguna de sus letras.”Temos neste pobo un cura fiel a Vox que comenta o twuitter de Abascal”. Piden la marcha de Eugenio González y Mariano Abalo. “Marcha Loca nos quiso descubrir dónde estaba el millonario de Aldán, al que le había tocado la lotería y también hacen en sus coplas referencias a la canción de Shakira sobre Piqué y se meten con el gobierno, con sus crisis y sus líos.

Meira, Darbo y Nerga celebran hoy Entroido tradicional

El Entroido tradicional de Damas e Galáns vuelve con fuerza este año a la comarca. La parroquia de Meira acoge esta tarde, a las 17:00 horas y organizado por la Asociación Cultural Meiramar Axóuxeres, la bajada de Madamas e Galáns, desde Paso Redondo hasta el torreiro de Samertolaméu, en donde desde el pasado domingo ya luce el Pau de eucalipto que simboliza que el carnaval está en marcha.La danza la bailan cuatro parejas de chicos y chicas en tres puntos del recorrido: cruce de caminos de A Otilia, cruce de la iglesia de Santa Eulalia y en O torreiro de Samertolaméu. En Cangas también habrá Entroido tradicional en la parroquia de Darbo y en Nerga, en O Hío, ambos, igualmente, a las 17:00 horas. En Nerga se recupera 71 años después como “Danza de damas e ghaláns do entruido” y se bailará en el lugar de O Xogo da Bola. La tradición, hermana de las danzas de Darbo, Meira y Cobres, se recupera con el asesoramiento de los músicos e investigadores, Guillerme Ignacio, que publicó un libro en el que rescata la memoria de esta danza; y Manolo Cobas. En Darbo la danza fue recuperada en 2018 por la Asociación Lembranzas da Ría, tras 50 años de olvido, y que tuvo que interrumpirse debido a la pandemia, pero la retoman hoy en todo su esplendor; a las 17:00 horas y el baile por la noche.

Festival de comparsas en Domaio esta mañana

La programación de carnaval en la comarca prosigue también en Moaña, en concreto en la parroquia de Domaio, en donde a las 12:00 hay festival de comparsas en el atrio de San Benito, organizado por la Asociación Folclórico Cultural Charaviscas.

En Cangas, hoy hay desfile infantil a las 18:00 horas, desde el Concello hasta la estación de buses y regreso por 25 de Xullo entrando por el lateral de la plaza de abastos. A las 19:30 hay fiesta infantil con Uxía Lambona y la Banda Molona en la carpa de Vicenti. Ayer por la tarde en Bueu, hubo festival de comparsas en Cela y, por la noche, fiesta de disfraces en la Praza Massó, con “Duendeneta”.