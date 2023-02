El Sergas espera que el Consello de la Xunta apruebe en diciembre el traspaso de la UAD

El Sergas calcula que el Consello de la Xunta aprobará en diciembre el decreto del traspaso a la competencia de la administración autonómica de las Unidades de Atención de Drogodependientes (UAD) de Galicia, incluida la de Cangas, según el cronograma que el citado organismo presentó ayer ante los alcaldes afectados en una reunión telemática en la que estuvo presente la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas.

El Sergas presentó en la citada reunión telemática de ayer con los alcaldes en cuyos municipios tiene Unidades de Atención a Drogodependientes (UAD) el cronograma para el traspaso a la Xunta de Galicia de este servicio cuyo coste fue asumido por los concellos en los momentos en los que la heroína hacia estragos entre la población. La mesa de negociación se constituyó el 19 de diciembre del año pasado y el Sergas planificó que en el mes de marzo estaría el borrador de acuerdo que se remitiría a la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) para su valoración y ratificación en los plenos municipales correspondientes. La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE), calificó el cronograma realizado por el Sergas de poco creíble.

Hay que señalar que la UAD saltó esta semana a la actualidad por el hecho de que no se presentaron aspirantes para cubrir la plaza de médico psiquiatra dentro del proceso de estabilización laboral del Concello de Cangas. Y precisamente, desde la alcaldía de Cangas se considera que estas plazas que están vacantes tendrían que ser a las primeras a la que afecte el trasvase de competencias. De hecho, hubo concellos que no las incluyeron dentro del proceso de estabilización laboral. Victoria Portas entiende que en este sentido, el traspaso pude ser muy fácil, porque son plazas que no están ocupadas. Manifiesta la alcaldesa de Cangas que el gobierno seguirá apoyando el traspaso de transferencia de personal, pero éste tiene todavía muchas dudas que no fueron resueltas y sobre ello hay que trabajar.

Tampoco entiende la alcaldesa la demora que existe en el paso tres, que es en el que se está según en cronograma presentado por el Sergas, denominado: “trabajo borrador acuerdo y presupuesto costes. Análisis de los informes de plantillas, equipamientos y gastos, mantenimiento de inmuebles”. Victoria Portas no entiende que el Sergas diga que se desconocen los gastos que conlleva realizar la transferencia de este servicio del Concello a la Xunta de Galicia. “A mí sí que me constan. Cuando se intentó la primera vez con el bipartito PSOE-BNG en la Xunta de Galicia se presentó un informe sobre los mismos, pero después se debió de quedar metido en algún cajón en algún lado”.

Según el cronograma, el paso número cinco es la convocatoria de la comisión mita para debate y estudio de alegaciones del mencionado borrador y se debe dar en el mes de abril, mientras que en el mes de mayo está el paso sexto, que es la convocatoria de la comisión mixta redacción y firma del acuerdo de la comisión para su posterior inclusión en el decreto de transferencia (previa ratificación de los plenos de las corporaciones locales afectadas). El paso siete se tiene que realizar entre los meses de junio, julio y agosto. Es el inicio de la tramitación del decreto de transferencia y el paso ocho es la elaboración de la memoria económica; mientras que el paso nueve es la negociación de presupuestos, que se llevaría a cabo en los meses de septiembre, octubre y noviembre y para diciembre se deja el paso 10: el Consello de la Xunta aprueba el decreto de transferencia. Entraría en vigor en enero de 2024 y en ese mes se constituiría la comisión de seguimiento.