Un lío de cables.

Un operario subido a una escalera trata de desmadejar ese lío de cables de telefónica que hay encima del antiguo Cine Calvar y que atraviesan la calle en varias direcciones. Este espectáculo es así en muchas zonas del casco vello.

¿El retorno incómodo del BNG al pasado?

Quizás alguien pudiera pensar que el BNG retorna a aquel periodo de 2007-2011, con Clara Millán. No lo decimos por la candidata, Araceli Gestido, que no estaba en el equipo. Pero hay otros que sí y que ocupaban puestos de responsabilidad en aquel gabinete. Es el caso de Antón Iglesias, que irá en la lista de número dos y de Óliver Álvarez, que ira de sexto en la candidatura cuando en aquella época lo hizo de dos. Ambos están trabajando codo con la candidata Araceli Gestido. Y puede que no le falte razón a los que así piensan, pero por alguna razón se quiere tapar a Clara Millán, como en su día se hizo con Euloxio López.

La triste negación de Medio Ambiente

Que Medio Ambiente se tomó a broma cuando se le preguntó por la presencia de corzos en Donón. No hizo caso y negó que estos animales habitaran la zona. Claro, Medio Ambiente tiene guardias en la zona, al tratarse de una zona que está en Red Natura, lo que se hace más inexplicable que la consellería de turno se mantuviera en sus trece. Nadie explica la presencia de estos animales, de los que ya ven que cada vez hay más pruebas.