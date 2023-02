Un premio internacional para el escaparate con renos del Juan XXIII.

El establecimiento Box Woman de Moaña ha logrado el 2º premio internacional de escaparates de la marca de bolsos y complementos Anekke, por su creación con renos realizados por el centro de discapacidad Juan XXIII. Fue un escaparate hecho con mucho cariño. Polonia e Italia se llevaron el 1º y el 3º premio.

La prepacampaña del abandono

Sitio de Cangas por donde pasan las caravanas socialistas y nacionalistas, sitio que se encuentra totalmente abandonado. Al menos eso es lo que transmiten los representantes de las asociaciones vecinales a las candidatas. Si seguimos a este paso habrá que inventar una Cangas, porque sería imposible vivir en la que hay. ¡Claro, qué fácil, decir siempre eso! La cruel sería lo otro: que los vecinos dijeran que está todo muy bien, que no hace falta nada y que no solo no hay abandono, sino exceso de celo por parte de los que mandan. Precampaña electoral.

Kevin González y Vicente Verdeal, mucho más que remo

Nos ubicamos el pasado domingo en Tirán. Por un lado kevin González y por el otro Vicente Verdeal. Este simple apretón de manos en la Sociedad Deportiva de remo que ayer se difundió por redes sociales levanta ampollas. No hay que olvidar que el primero ya es oficialmente candidato del BNG a las próximas elecciones municipales; y que el segundo es el portavoz del PP que debe dejar paso al nuevo candidato a la Alcaldía, Javier Carro, del que sí se conoce su distanciamiento con el candidato nacionalista. ¿Será algo más que un simple apretón de manos por parte del portavoz popular de Moaña?