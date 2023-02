Moaña acollerá o 25 de maio unha das carreiras e festas do Correlingua

O Correlingua volverá a encher as rúas das principais cidades e vilas de Galicia no mes de maio coa recuperación das carreiras pola lingua, cun calendario de 12 carreiras, unha delas o xoves 25 en Moaña.

A programación foi presentada no Concello de Pontevedra polos representantes das tres entidades organizadoras, CIG-Ensino, A Mesa pola Normalización Lingüística e a AD-PG, que destacaron a superación dos anos da pandemia. No último ano sen restriccións en 2019, participaron 19.000 alumnos en todas as actividades. Os centros que queiran asistir ás festas do Correlingua teñen un prazo hasta o 30 de abril para inscribirse. Haberá carreiras e festas o 4 en Vigo, A Coruña (8), Ponteareas (9), Ourense (10), Lugo (11), A Mariña (15), Monforte 822), Ferrol (23), Pontevedra (24), Moaña (25), Compostela (26) e A Estrada (31).